Merkur zůstává v dětských pokojíčcích i po sto letech. ‚Šroubování máme v krvi,‘ říká majitel Hrbáč
Legendární česká stavebnice Merkur letos slaví 100 let. Šroubky, matičky a perforované plíšky, ze kterých se dá postavit cokoliv, znají generace dětí i dospělých. „Merkur byl součástí mnoha domácností. Nesloužil jenom k hraní, občas dokázal přidržet třeba i poličku,“ říká majitel společnosti Merkur Toys Richard Hrbáč a dodává, že šroubování zkrátka máme v krvi.
Vy jste před šesti lety Merkur koupil a začal jste ho takříkajíc vracet na koleje. Soudě dle vašeho úsměvu a spokojeného výrazu se to asi povedlo.
Stále se to děje. Boj výroby, obchodu a tradice je tady neustále. Důvod, proč jsme do toho šli, byl přenést Merkur do další generace. Usmíváme se, i když je to někdy tvrdý úsměv, přesto se dá říct, že se nám daří vracet Merkur do dětských pokojíčků. Reakce lidí jsou pozitivní, naši snahu oceňují a kupují další a další modely.
Věřím, že děti stále potřebují objevovat i fyzický svět. Šroubky a matičky k tomu vybízejí, je přesvědčen majitel Merkuru Richard Hrbáč
Jde o stavebnici z kovových pásků a destiček, které jsou různě perforované. Všechno se dohromady spojuje šroubky. Všechno to zůstalo stejné, nebo jste Merkur udělali trochu jinak?
Modernizujeme to, protože jsou tu nové bezpečnostní předpisy a normy. Na druhé straně základ z destiček, šroubků a matiček je stále stejný už více než sto let.
Merkur slaví letos sto let, ale princip stavebnice je ještě starší...
Tento rok slavíme 100 let šroubování. Kampaň k oslavám nese heslo: Šroubování máme v krvi a odkazuje na to, že před 100 lety došlo ke změně, kdy se z původního druhu háčku a destiček přešlo na šroubky a matičky.
100 let je poměrně dlouhá doba, zaslouží si to jistě důstojnou oslavu. Co všechno jste ke sto letům Merkuru připravili?
Na konec léta jsme připravili jsme ohňostroj akcí, kdy oslavujeme s dětmi, rodiči a se všemi našimi zákazníky šroubování. Od jara navíc běží kampaň, kdy jsme rozdali 100 zlatých kuponů do všech stavebnic Merkur, které jsou momentálně na trhu. Šťastný nálezce pak dostane jednu ze stavebnic limitované edice dva a půl tisíce kusů bombardéru 24.
Slavit budeme na dvou místech. V Polici nad Metují a v Praze, kde jsme se spojili s Pražskou paroplavbou, která slaví svých 160 let a má připravenou velkou akci na 4. září. My jsme tam postavili dílničku Merkuru, která bude volně přístupná pro děti z Prahy a okolí.
Bude to na parníku Vyšehrad, který je k této příležitosti nově zrekonstruovaný. Zároveň tam lidé uvidí naše největší ikonické stavby, které jsme přivezli z muzea v Polici nad Metují. Bude tam Tančící dům, 1,8 metru vysoký žižkovský vysílač a naše ikonické rypadlo.
40 hodin stavby
Ikonické rypadlo si všichni, kteří byli dětmi v sedmdesátých a osmdesátých letech, musejí pamatovat z obalu stavebnic Merkur, kde stál kluk se šroubovákem a vedle něj obrovské rypadlo. Vy jste rypadlo udělali jako samostatnou stavebnici, střízlivý odhad říká, že stavba zabere 40 hodin.
Ano, je to hodně střízlivý odhad. Je to model pro zkušeného modeláře, protože jde opravdu o velkou stavbu, jejíž součástí jsou všechny komponenty, které Merkur vyrábí, plus pásy, provazy a funkční lanový systém. Na jeho stavbu je potřeba jeden velký stůl a člověk se zabaví na mnoho hodin.
Co všechno jde z Merkuru postavit? Loď asi z Merkuru z podstaty stavebnice nepostavíme...
To není pravda. My tvrdíme, že z Merkuru jde postavit úplně všechno. Merkur byl součástí plno domácností. Náš ikonický děrovaný štítek sloužil i jako přidržení poličky nebo čehokoli jiného. Na parníku Vyšehrad bude k vidění 1,8 metru velký model parníku, který ale samozřejmě neplave.
Mají šroubování v krvi i náctiletí? Doba se zrychluje, všechno je digitální...
Myslíme si, že se šroubuje pořád. Dnešní generace samozřejmě vyrůstá na jiných technologiích a my to Merkurem ani nechceme měnit, protože to není v našich silách. Chceme ale upozornit na to, že digitální svět není všechno, že existuje i fyzický hmotný svět, který je krásný.
Jaká byla cesta perforované stavebnice na Západ? A kolik stavebnic má Merkur aktuálně v nabídce? Poslechněte si celý rozhovor.