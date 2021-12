Ladovské bílé Vánoce jsou mýtus. Za poslední století tvořily nejvýše pětinu, říká meteorolog Dvořák

Evropu čeká v další dekádě výrazná změna počasí. Sněhové přeháňky budou méně obvyklé, ale když už přijdou, budou velmi silné. Jaká je právě letos pravděpodobnost, že se dočkáme bílých Vánoc? „Tady narážíme na dilema, protože na meteorologickou předpověď je přece jen ještě trochu brzy,“ říká meteorolog Petr Dvořák v pořadu Leonardo Plus. Praha 11:26 13. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sníh v Praze, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Obecná klimatologická předpověď ukazuje, že v jižní části Evropy, což se může týkat i našeho území, by měla být zima trochu teplejší, na severu studenější. „Ale to nám neřekne nic o tom, jaké budou Vánoce,“ tvrdí meteorolog s tím, že doporučuje vycházet ze statistik. „Ty s velkou pravděpodobností ukazují na teplé Vánoce,“ upozorňuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O počasí, ale i o změnách klimatu, a o tom, proč se v zimě střídají období úplně bez sněhu s mohutným sněžením

„Na teplotní křivce je vidět singularita, kdy teplota klesá, klesající trend by měl pokračovat až do ledna, pak by postupně křivka měla vzrůstat. Právě na Vánoce ale křivka dělá výkyv, který s železnou pravidelností přichází kolem svátků.“

Podle Dvořáka jsme ale o idylické „bílé Vánoce" nepřišli. „Jsem starší a bílých Vánoc pamatuji opravdu minimum. Co moderní svět moderním světem stojí, tak jich opravdu není tolik.“

Zasněžené Vánoce?

„Nemám v hlavě statistiku třeba za posledních 100 let, kolik Vánoc bylo za tu dobu na sněhu, ale míním, že je to méně než 20 procent, tedy méně než pětina,“ říká Dvořák.

„Ladovské Vánoce jsou spíš mýtus. Na jeho obrázcích vidíme to, co bychom vidět chtěli.“ Petr Dvořák

Je nepochybné, že před 150 či 200 lety, kdy globální klima včetně evropského bylo studenější, byly celé zimy chladnější, a to včetně Vánoc.

„Ale za posledních 80 let mnoho takových zim nebylo. On je to trošku mýtus, vzpomeňte na ladovské Vánoce. Na jeho obrázcích spíš vidíme to, co bychom vidět chtěli, než to, co je ve skutečnosti,“ soudí Dvořák.

Meteorolog svá tvrzení opírá i o rozhovory s dnešní mladou generací.

„Studenti, kterým je 16 či 17 let, říkají to samé, co naše maminky či babičky: ,Jak to, že když jsme byli malé děti, bývaly bílé Vánoce, a teď už nejsou?‘ Je to zřejmě fráze, která se nám líbí a kterou používáme. Ale nevím, jestli je to správné.“

V současnosti má i Česko kvůli globálnímu oteplování přibližně o víc než jeden stupeň vyšší teplotu než před sto lety. „A je to velmi dobře znát: před sto lety byly zimy bílé a v Praze zamrzala Vltava.“

„To je jev teď naprosto nevídaný. Vzpomeňme na extrémní zimu roku 1929, kdy velmi silné mrazy trvaly dlouho a teploty byly výrazně jinde,“ dokládá změnu nejen zimních teplot statistikami Petr Dvořák.

Celý rozhovor si poslechněte v záznamu pořadu.