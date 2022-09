Bude to kolem metra D k dobrému žití? Expertky upozorňují na problémy, které výstavba může přinést

Plány na výstavbu metra D existují od 80. let, první část se začala stavět letos a hotová má být za sedm let. Linka by měla končit na sídlišti Písnice. Na obavy a očekávání místních teď upozorňuje festival Čekání proměny. Metro může tamním obyvatelům Prahy zlepšit kvalitu života, pokud ale výstavba zvedne ceny nemovitostí a stanice metra bude vypadat jako třeba na Budějovické, přinese jim to spíš negativa, upozorňuje socioložka Barbora Matysová. Praha 20:25 16. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Metro D - Nemocnice Krč | Zdroj: Metroprojekt Praha

Sedm let by měla trvat výstavba stanic metra D z Pankráce na Olbrachtovu, později by měla linka vést na Nové Dvory a jako poslední vznikne úsek do Písnice.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Festival Čekání proměny. Jak se dá skrze umělecké intervence komunikovat okamžik proměny místa s obyvateli města? ArtCafé moderuje Alžběta Žabová

„Nevíme, jaký bude kontext, až se dostaví konečná zastávka. Například lidem z Černého mostu metro tehdy přineslo zkvalitnění života proto, že nemuseli dojíždět autobusy a mohli zůstávat déle v centru Prahy a přitom se dostat v pozdějších hodinách domů,“ říká socioložka Matysová.

„Pokud se má metro stavět, tak ale musí vést až do konce, až na Písnici, protože jinak jako celek nemá smysl. Měli by z něj mít užitek i lidé na nejvzdálenějším kraji,“ apeluje socioložka.

Jenže ani tehdy nemusí být vyhráno. „Pokud bude zastávka metra vypadat podobně jako Budějovická, tak bude sloužit ve výsledku někomu jinému než obyvatelům Písnice. Na Budějovické je nedostatečný veřejný prostor, jsou tam sice obchody, ale kontrastuje to s tím, jak to vypadá o kus dál na Pankráci. Tam se penězi nešetřilo je to do očí bijící, je to plivnutí do tváře obyvatelům,“ říká Matysová.

Jaký bude život

Záleží také, jak dostavba metra ovlivní ceny nemovitostí v okolí. „Aby municipalita zajistila, že i po transformaci tam budou služby a že bude zachován přístup lidí k dostupnému bydlení. Například v Karlíně se to nestalo,“ srovnává socioložka.

„Mají tam vzniknout nové čtvrtě. Ale je otázka, jestli to budou opravdu čtvrtě, nebo spíš satelitní městečka.“

V Praze začala stavba trasy metra D. První část má stát 14,5 miliardy a stát bude za 90 měsíců Číst článek

Na sídlišti Libuš, kudy má metro také vést, jsou už teď lidé aktivní a jednají s radnicí o tom, jak by měla oblast vypadat dál. Na Písnici je to ale složitější: byty tam patří developerovi, nikoliv místním.

Za 40 let plánování metra se ale změnilo mnohé, připomíná socioložka. „Máme klimatickou krizi, krizi bydlení, inflaci, staví se nedostupné bydlení. A to všechno ovlivní i výstavbu metra,“ dodává.

Mezitím také vznikla známá tržnice SAPA, doplňuje kurátorka festivalu Čekání proměny Eliška Málková: „S tržnicí se v plánech na metro nepočítá, ale také není navržena její likvidace. Je to slepá skvrna. Přitom je to dost unikátní lokální centrum.“

Právě moment krátce před změnou je tématem festivalu Čekání proměny, který potrvá až do poloviny října.

Celou debatu si poslechněte v audiozáznamu.