Dveře metra nikdo schválně před nosem nezavírá. Když skončí hlášení, zavřou se samy, popisuje řidič

Denně přepraví metro přes milion cestujících, ve špičkách jezdí soupravy každé 2 až 4 minuty. Jak to vypadá v kabině, ukazuje řidič Lukáš Lyčka. „Impulz od dveří byl po skončení hlášení bez mého zásahu. Spousta lidí si myslí – on mi to strojvedoucí zavřel před nosem. Ve skutečnosti o čase zavření bylo rozhodnuto spuštěním té relace," vysvětluje v reportáři pro rozhlasový Region. Praha 18:37 21. prosince 2023

„V momentě, kdy čelo, tedy špička toho vlaku, vjede do stanice, ozve se hlášení o názvu stanice. A otevřou se dveře,“ ukazuje názorně strojvedoucí Lukáš Lyčka ovládání soupravy metra.

Při odjezdu pak řidič spustí tradiční hlášení: „Ukončete, prosím, výstup a nástup, dveře se zavírají.“

„Máme zavřené dveře a souprava odjíždí. Impulz od dveří byl po skončení hlášení bez mého zásahu. Spousta lidí si myslí – on mi to strojvedoucí zavřel před nosem. Ve skutečnosti o čase zavření bylo rozhodnuto spuštěním té relace. To, že někdo na poslední chvíli začal dobíhat, už je pak situace další, která vznikla poté,“ vysvětluje Lyčka.

„Dost často jsme v tomhle nepochopeni. Ale je to proto, aby procedura zavření dveří byla standardizovaná,“ říká.

Strojvedoucím vozů metra je už 18 let, ale přiznává, že jeho sen to nebyl.

„Byla to spíš poskytnutá příležitost. Byla to pro mě možnost dělat nějakou práci, za kterou se nemusím stydět, která slouží k něčemu, co je hned vidět. Někdo někam cestuje, já ho odvezu, dostane se tam včas a rychleji než povrchovou dopravou nebo svým osobním autem,“ přiznává.

Kabina strojvedoucího metra | Foto: Sabina Vosecká | Zdroj: Český rozhlas

Dopravní podnik hlavního města Prahy pravidelně školí budoucí řidiče. Výuka, která zahrnuje praxi, teorii i psychologické testy, trvá půl roku.

Práce strojvedoucího je ale zatím čistě mužská záležitost. Na rozdíl od řidiček tramvají se zatím do kabiny strojvedoucího metra žádná žena neposadila.