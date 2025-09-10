Mezi mladými roste zájem o studium nelékařských zdravotnických oborů. Pelhřimov navyšuje kapacity
Nová odborná učebna pro budoucí zdravotní sestry vznikla v Pelhřimově. Zájem o studium je velký a dosavadní kapacita nestačila. Podle lidí z oboru jde o celorepublikový trend a zájem o zdravotnictví mezi studenty roste.
V jedné z odborných učeben v pelhřimovské nemocnice právě staniční sestra Anna Palánová zahajuje výuku prvního ročníku oboru praktická zdravotní sestra. „Když řeknu pojem ošetřovatelství, máte někdo představu, co to znamená?“ ptá se Palánová třídy.
„Vždy mě fascinovalo pomáhat lidem. V rodině máme lékárnici, tak jsem šla trochu i v jejích stopách,“ říká jedna z budoucích sestřiček. „Já to bohužel v rodině nemám, ale vždycky mě k tomu něco táhlo,“ popisuje další.
Dívky nejsou samy, zájem o studium je letos prý enormní. „Máme tři cvičné učebny. Původně jsme měli dvě, ale protože dětí stále přibývá, za což jsme strašně rádi, tak jsme se museli v letošním roce rozšířit ještě o jednu nácvikovou učebnu,“ říká náměstkyně pro ošetřovatelskou péči pelhřimovské nemocnice Vladimíra Macháčková.
„Děvčata se tam učí jak teoretický, tak praktický výcvik. V loňském roce jsme otevřeli první rok. Máme devatenáct studentek, které postoupily do druhého ročníku. V současném školním roce budeme mít 33 studentek,“ dodává Macháčková.
Více budoucích sester má od letoška studovat také na vysokých školách. „Ve spolupráci s ministerstvem školství od tohoto akademického roku proběhne navýšení počtu studentů v nelékařských zdravotnických oborech na veřejných vysokých školách, a to více než o 500. Především jde o všeobecné sestry,“ říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.
Už za pár let by tak školy mělo opouštět o dvacet až 40 procent více nových zdravotníků.