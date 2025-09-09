MeziČas v Benešově nabízí bezpečný prostor pro děti. Díky Týdnu nízkoprahových klubů se otevřel každému

Je Týden nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Letošní ročník se zaměřuje na témata bezpečného pohybu na internetu a kreativity jako cesty k sebevyjádření. Přihlásilo se do něj 132 zařízení. V úterý se veřejnosti otevřel třeba Mezičas v Benešově.

Benešov Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

děti, internet, ilustrační foto

Letošní Týden nízkoprahových klubů se zaměřuje na témata bezpečného pohybu na internetu a kreativity jako cesty k sebevyjádření (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Úterní program byl určený pro rodiče, děti, babičky a všechny, které toto téma zajímá. Hlavními tématy bylo, jak být v pořádku v online světě, jak si ověřovat zprávy, jak nenaletět podvodníkům či jak si hlídat čas na sociálních sítích.

Přehrát

00:00 / 00:00

Nízkoprahové kluby pro mládež jsou v tomto týdnu otevřené veřejnosti. Lidé mohli v úterý navštívit třeba MeziČas v Benešově

Rodiče například dostali desatero, jak děti chránit v online světě a jak předcházet kyberšikaně. Základem je zajímat se o to, co děti sledují, na co reagují a hlavně nekritizovat, ale projevit zájem a nabídnout řešení místo zákazu a trestu.

Také je důležité jít příkladem a ukázat, že i dospělý dokáže telefon odložit. Na tato témata byly v Benešově připravené různé aktivity, které si veřejnost mohla vyzkoušet do osmnácti hodin.

Výlety i doučování

2:46

Začíná Týden nízkoprahových center. Klub ve Strakonicích pomáhá klientům se školou a vztahy

Číst článek

V běžném provozu nabízí Mezičas zejména bezpečný prostor, kde si děti mohou popovídat a svěřit se s tím, co je trápí.

Často to jsou vztahy ve škole či v rodině, nízké sebevědomí, problémy s příjmem potravy nebo sebepoškozování. V Mezičase však dětem pomáhají i s doučováním. K tomu pořádají výlety a různé kurzy.

Během roku využívá služby v Benešově okolo stovky dětí. Před dvěma lety však Mezičas pořídil dodávku, čímž vzniknul pojízdný klub. Ten jezdí každý týden do čtyř malých obcí a měst, konkrétně do Neveklova, Čerčan, Týnce nad Sázavou a Krhanic. Za ty dva roky se tam protočilo už 200 dětí.

Věra Hájková, kvr Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Společnost

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme