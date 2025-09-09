MeziČas v Benešově nabízí bezpečný prostor pro děti. Díky Týdnu nízkoprahových klubů se otevřel každému
Je Týden nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Letošní ročník se zaměřuje na témata bezpečného pohybu na internetu a kreativity jako cesty k sebevyjádření. Přihlásilo se do něj 132 zařízení. V úterý se veřejnosti otevřel třeba Mezičas v Benešově.
Úterní program byl určený pro rodiče, děti, babičky a všechny, které toto téma zajímá. Hlavními tématy bylo, jak být v pořádku v online světě, jak si ověřovat zprávy, jak nenaletět podvodníkům či jak si hlídat čas na sociálních sítích.
00:00 / 00:00
Nízkoprahové kluby pro mládež jsou v tomto týdnu otevřené veřejnosti. Lidé mohli v úterý navštívit třeba MeziČas v Benešově
Rodiče například dostali desatero, jak děti chránit v online světě a jak předcházet kyberšikaně. Základem je zajímat se o to, co děti sledují, na co reagují a hlavně nekritizovat, ale projevit zájem a nabídnout řešení místo zákazu a trestu.
Také je důležité jít příkladem a ukázat, že i dospělý dokáže telefon odložit. Na tato témata byly v Benešově připravené různé aktivity, které si veřejnost mohla vyzkoušet do osmnácti hodin.
Výlety i doučování
Začíná Týden nízkoprahových center. Klub ve Strakonicích pomáhá klientům se školou a vztahy
Číst článek
V běžném provozu nabízí Mezičas zejména bezpečný prostor, kde si děti mohou popovídat a svěřit se s tím, co je trápí.
Často to jsou vztahy ve škole či v rodině, nízké sebevědomí, problémy s příjmem potravy nebo sebepoškozování. V Mezičase však dětem pomáhají i s doučováním. K tomu pořádají výlety a různé kurzy.
Během roku využívá služby v Benešově okolo stovky dětí. Před dvěma lety však Mezičas pořídil dodávku, čímž vzniknul pojízdný klub. Ten jezdí každý týden do čtyř malých obcí a měst, konkrétně do Neveklova, Čerčan, Týnce nad Sázavou a Krhanic. Za ty dva roky se tam protočilo už 200 dětí.