‚Nejčastějším klientem je čtyřletý chlapec z Ústecka.‘ Adopce bez předsudků je doménou severských států

Celkem 30 dětí z Česka, většinou chlapci do pěti let, kteří by jinak zůstali v kojeneckých ústavech nebo dětských domovech, loni získalo novou rodinu v zahraničí. Úřadům se je totiž nepodařilo umístit do náhradních rodin v Česku. Vyplývá to ze statistik Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, který začal zprostředkovávat adopce do zahraničí před 20 lety. Za tu dobu našel nový domov sedmi stovkám dětí, nejčastěji v Dánsku nebo Německu.

„Jsou to děti většinou nějakým způsobem hendikepované, nebo děti jiného etnika, většinou romského,“ vysvětluje pro Radiožurnál dlouhodobá pěstounka Hana Martínková Bojková, jaké děti nejčastěji dlouhodobě žijí v českých ústavech. Nedaří se pro ně najít náhradní rodinu i v případech, kdy jsou takzvaně „právně volné“.

„Opravdu je škála široká. Zažila jsem i dítě, které bylo vyloženě na sondě v ústavu na dožití. Tam to byla otázka pár měsíců. Ale jsou to i lehčí hendikepy, kdy je nějakým způsobem poškozený zrak, sluch. Jsou to děti, které jsou od rodičů s psychiatrickou diagnózou. Samozřejmě je tam nějaký předpoklad.“

Před 20 lety začal Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí zprostředkovávat adopce dětí z Česka do zahraničí. Za tu dobu našlo nový domov v cizině přibližně 700 dětí.

Právě takto zatížené děti se pak nejčastěji dostávají k mezinárodní adopci. „Upřímně, u všech dětí, které k nám propadnou, pro které nezprostředkuje krajský úřad náhradní rodinnou péči, je důvod, proč je tady nikdo nechce, kromě etnicity – a to je spekulace – to, že má dítě velmi významné omezení typu fetální alkoholový syndrom, závislost na drogách,“ popisuje ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí Zdeněk Kapitán.

„Naším nejčastějším klientem je chlapec ve věku přibližně čtyř let z Ústeckého kraje. Přestože etnicitu dítěte nesledujeme, tak v drtivé většině to jsou romské děti.“

Předsudky Čechů

Podle Kapitána se při adopcích v Česku stále do jisté míry projevují určité předsudky kvůli etnickému původu dětí, zatímco adoptivní rodiče ze severských států na něj tolik nehledí a osvojení berou spíš jako službu dítěti.

„Pořád je nejsilnější Dánsko, malý osmimilionový stát, a vedle toho Německo. Dánové jsou adopční velmoc. Velká většina trendů adopčních jde právě z Dánska. Významné je taky Švédsko. Švédové jsou ‚specialisté‘ pro děti se zvláštními potřebami, děti postižené, případně děti se speciální sociální anamnézou,“ dodává Kapitán.

Dánové za posledních 20 let adoptovali přes 180 dětí z Česka, Němci zhruba 120, podobně jako Švédové. Děti míří k adopci často také do Itálie, Španělska, Rakouska nebo na Island. Ze 700 dětí adoptovaných za 20 let do zahraničí bylo přes 460 chlapců a zhruba 230 dívek.

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Šéfka resortu Jana Maláčová z ČSSD je s jeho fungováním spokojená.

„Ze všech stran dostáváme pozitivní reakce, jak skvěle a profesionálně úřad funguje. Mám zpětnou vazbu od advokátní, odborné veřejnosti, ministerstva zahraničních věcí, od různých neziskových organizací. Standard práce je velmi uznávaný,“ říká ministryně.

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí zprostředkovává i adopce ze zahraničí do Česka. Zájemci mohou také sami jednat přímo s úřady v zemích původu dítěte. Adopcí ze zahraničí je ovšem v Česku minimum. Například loni Češi adoptovali z ciziny pět dětí, a to ze Slovenska, Ruska a Konga.