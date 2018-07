Mezislovanštinu ovládá 300 lidí, rozumět by mělo 300 milionů, tvrdí její tvůrce Vojtěch Merunka

Co kdybyste při cestě do Chorvatska, Polska nebo Ruska nepotřebovali slovník? Právě nad tím se zamyslel informatik Vojtěch Merunka – a vytvořil zbrusu nový jazyk. Jmenuje se mezislovanština a měl by spojit Slovany napříč jednotlivými státy a národy. „Všechno to začalo jako koníček,“ vysvětluje v rozhovoru s Lucií Výbornou.

Praha 20:17 16. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít