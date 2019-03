Jako děti nás zneužíval stokrát a stokrát, tvrdí dva muži o Michaelu Jacksonovi v otevřené zpovědi

Jako sexuálního násilníka a zdatného manipulátora dětí popsali v pořadu britské BBC dva muži své zážitky se zpěvákem Michelem Jacksonem. „Michael mě sexuálně zneužíval od mých 7 let do 14, stokrát a stokrát,“ zaznělo v jejich intimních výpovědích. Podle rodiny zpěváka pro to neexistuje jediný důkaz. Muži obviňují Jacksona i v dokumentu Leaving Neverland, který odvysílá v neděli a v pondělí HBO. Londýn 7:39 1. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Michael Jackson na snímku z roku 2005 | Foto: Lucas Jackson | Zdroj: Reuters

„Zneužíval mě pokaždé, když jsem byl s ním, úplně každou noc, kdy jsem byl s ním,“ řekl BBC šestatřicetiletý Wade Robson. Popový zpěvák se ho měl obtěžovat od sedmi let, a když mu bylo 14, pokusil se ho znásilnit. „Dotýkal se mě všude po těle,“ dodal.

„Pokud by někdo další zjistil, co tu děláme, ty i já bychom šli do vězení na zbytek našeho života a naše životy by se rozpadly,“ měl Jackson Robsonovi vyhrožovat. Stejnou zkušenost má i čtyřicátník James Safechuck, který televizi řekl, že ho Jackson zneužíval od jeho 10 do 14 let.

„Pokaždé, když vás zneužíval, část z vás umřela,“ svěřil se Safechuck, podle kterého byl zpěvák zdatným manipulátorem.

‚Využil mého strachu a donutil mě k potratu.‘ Sexuální násilí na dětech se nevyhýbá ani českým církvím Číst článek

„Michael se vklínil do vaší rodiny a stal se její součástí. Vybudovat důvěru mu nějakou dobu trvalo – nestalo se to přes noc,“ dodal s tím, že pak vrazil Jackson klín mezi něj a jeho rodiče a izoloval ho od všech ostatních“.

Podobnou zkušenost popsal i Robson: „Vrazil klín mezi mě a mého otce i mojí matku a mého otce.“ Odpovědnost podle obou mužů leží i na okolí zpěváka, kteří „se dívali jiným směrem“.

Leaving Neverland

Rodina zpěváka nařčení ze sexuálního zneužívání dětí odmítla. Jacksonův synovec Taj v dokumentárním snímku HBO Leaving Neverland (Na odchodu z Neverlandu), řekl, že jeho strýc mohl někomu připadat zvláštní, byl ale „velmi nevinný“. Podle Jacksonova bratra Marlona neexistuje žádný důkaz, který by nařčení potvrzoval.

Dokument byl s velkým úspěchem v předpremiéře promítnut v lednu na americkém festivalu Sundance, HBO ho má ve dvou dílech vysílat 3. a 4. března. Správci pozůstalosti po popové hvězdě kvůli němu HBO žalují.

Americká popová ikona, která si v 80. letech vysloužila přezdívku „král popu“ poutala od 90. let stále více pozornost spíše než hudebním umem svým výstředním chováním, plastickými operacemi i neprokázanými obviněními z údajného sexuálního zneužívání dětí.

Lidé si před Jacksonovým rančem Neverland v roce 2005 čtou zvláštní vydání novin, které oznamuje zpěvákovo osvobození | Foto: Lucas Jackson | Zdroj: Reuters

V roce 1993 byl Jackson poprvé obžalován ze sexuálního zneužití třináctiletého chlapce. Podezření se sice neprokázalo, ale Jackson se přesto s rodinou chlapce dohodl na mimosoudním vyrovnání. Tím přišel nejen o část svého tehdy ještě rozsáhlého majetku, ale i o pečlivě budovanou image ochránce slabých a utlačovaných, který duší stále zůstává dítětem.

V listopadu 2003 byl na Jacksona kvůli zneužívání dětí v sídle a zábavním parku Neverland u Santa Barbary vydán další zatykač, ale soud hudebníka v roce 2005 osvobodil. Sám Jackson se pak od svého ranče distancoval.

V posledních letech před smrtí se Jackson potýkal s dluhy a poklesem zájmu fanoušků, chystané turné mělo znovu nastartovat jeho kariéru. Vlnu zájmu o jeho tvorbu a osobnost ale nakonec zvedlo právě zpěvákovo nečekané úmrtí 25. června 2009 v Los Angeles.