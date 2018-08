Víra dává lidi na hromádku a je možné na ně psychologicky působit, říká hudebník a producent Dvořák

„Myslím, že islám je víra jako každá jiná. A ve všech problémech v historii za to mohou vždycky lidé. Pro získání jakýchkoli cílů se dá zneužít cokoliv a víra má většinou výhodu, že jsou lidé pohromadě,“ říká host Osobnosti Plus, hudebník a producent Michal Dvořák. Praha 18:50 4. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Dvořák | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Máte je na hromádce a psychologicky se na ně dá působit lépe, než když jsou roztroušeni a vy je musíte k nějakému hnutí nebo myšlence nadchnout,“ uvádí host Osobnosti Plus a své názory opírá o zkušenost, kdy jako dítě odjel na tři roky k babičce do Alžíru. „Máma měla osmnáct, když jsem se narodil, a chtěla studovat a školu dokončit, tak se o mě starala babička. Žádný šrám do života z toho ale nemám,“ vysvětluje.

O kraji svého raného dětství pokračuje: „Zažil jsem tam spoustu skvělých věcí, protože v té době byl Alžír absolutně čistou krajinou. Francouzi už odešli, Alžířani moc nevěděli, co sami se sebou, tehdy tam byl ještě klid,“ říká.

„Neřádili tam žádní fundamentalisté, ani sebevrazi a země byla opravdu panenská. Takže jsem tam zažil čistou přírodu. Jezdili jsme do hor, kde občas mají dokonce i sníh. Jako dítě jsem běhal v římských a řeckých vykopávkách. V moři jsem nacházel římské mince. Ano, je to jako z pohádky, co tu vyprávím, a já jsem to jako dítě skutečně zažíval.“

Špička ledovce a problémy pod hladinou

Michal Dvořák je známý zanícením pro množství projektů, které se mu daří dotahovat do zdárných konců, a poté je ještě dále rozvíjet a budovat. Moderátorku zajímá v této souvislosti, jestli v jeho „megalomanii“ naráží také na překážky.

„Samozřejmě se mi nedaří spousta věcí. To, co zůstane veřejnosti k posouzení, zatracení nebo obdivu, je jen špička ledovce. Daleko větší část je to, že se vám nedaří, že narážíte na množství problémů, které řešíte od rána do večera. Myslím ale, že to, že se něco nedaří, je jen důvod dělat věci tak, aby se podařily. Vím, že když se do něčeho pustím, musím s tím počítat,“ odpovídá producent.

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s jejím hostem. Michal Dvořák ještě vysvětlí své renesanční megalomanství a s ním to, že má rád velké cíle. Jedním z nich je například festival filmové hudby Soundtrack v Poděbradech.

Michal Dvořák Hudebník Michal Dvořák se narodil 23. listopadu 1965 v Praze. Je producentem, skladatelem, textařem, autorem filmové a scénické hudby, hráčem na klávesové nástroje, zakládajícím členem skupiny Lucie, autorem projektu Vivaldianno. Stal se také spoluautorem hudebního dokumentu pro Českou televizi Expedice Pandurango aneb cesta za bohem hudby a iniciátorem a ředitelem Mezinárodního festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady.