Migrace je logická, jednou už zachránila Evropu, říká sociolog a odborník na Blízký východ

Arabský svět dnes prochází tím, co zažívala Evropa od konce 18. do začátku 20. století. „Arabové zažívají stejnou populační explozi: na začátku se nejprve razantně sníží dětská úmrtnost, porodnost ale na nějakou dobu zůstane na předchozí úrovni. V tomto mezidobí začnou populace exponenciálně růst,” popisuje v rozhovoru s Lucií Výbornou Karel Černý, sociolog, autor knihy nazvané Velká blízkovýchodní nestabilita. Praha 22:09 15. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Černý si myslí, že politickou nestabilitu generuje to, že přibývá mladých obyvatel | Foto: Jana Přinosilová

V důsledku stejné populační exploze, kterou před desetiletími zažila už Evropa, dnes arabské země procházejí bouřlivou změnou. Nejenže přibývá obyvatel, ale především, jak Karel Černý zdůrazňuje - přibývá mladých obyvatel. „Právě to generuje politickou nestabilitu,” upozorňuje pro Radiožurnál sociolog.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem je Karel Černý, sociolog, autor knihy nazvané Velká blízkovýchodní nestabilita. Moderuje Lucie Výborná

Je to totiž populační růst, který podle něj v otázce nestability Blízkého východu sehrává mnohem větší roli než třeba tolik diskutovaný politický islám. „Mladé generace v arabských zemích se zkrátka bouří,” shrnuje Karel Černý.

„Migrace je nedostatečná”

Evropa se s populační explozí a destabilizací nakonec vypořádala. Jak? Mladé lidi zkrátka „vyexportovala” jinam, připomíná sociolog. „Natlakovaný papiňák, který se z Evropy stal, se během 19. století dařilo postupně upouštět díky migraci,” vysvětluje sociolog a připomíná hromadnou migraci Evropanů především do Severní Ameriky a později i do Austrálie.

Babiš v Bruselu odmítl migrační kvóty: Bylo to bouřlivé. 'Sankce proti Rusku prodloužíme,' shodli se lídři Číst článek

Dnešní migrace z Blízkého východu do Evropy je tak z tohoto pohledu naprosto logická. „I když si uvědomme, že polovina migrantů z Blízkého východu neodchází do Evropy, ale do bohatštích arabských zemí. Současná migrace je navíc naprosto nedostatečná. Aby migrace mohla region stabilizovat, musela by začít dřív a musela by být daleko početnější,” připomíná Karel Černý.

Autoritářství i slabost

Jak dodává, blízkovýchodní země dnes ztrácejí schopnost vládnout na vlastním území. Centralizované araské státy například nejsou schopny regulovat nárůst počtu zbraní mezi obyvatelstvem. „Třeba v Egyptě se vyzbrojují i střední vrstvy, aby mohly chránit své rodiny,” popisuje sociolog.

Důsledek? V arabských státech, které kombinují politické represe s oslabující se schopností vládnout, se nedá žít. „Tyto státy jsou totiž na jednu stranu velmi autoritářské, na druhou stranu nedokážou svým obyvatelům zajistit bezpečí,” shrnuje.