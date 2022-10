Moje živobytí je rýpat do lidí. I když jsou bizáry, do kterých nekopu, říká Mikýř z pouti internetem

„Bavilo mě kombinovat zprávařský formát s úplně absurdním humorem,“ říká Martin Mikyska o vývoji svého pořadu Mikýřova úžasná pouť internetem. Ve videích rozebírá na součástky bizarní kauzy a obchodní manévry českého online světa. Od influencerů přes reality shows až k ezoterickému byznysu Heleny Houdové se tým pořadu snaží vzdělávat i bavit. „Nemáme konkrétní zaměření a občas propícháváme společenské bubliny různými tématy,“ vysvětluje Mikyska. Praha 11:17 22. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Svůj styl konstrukce vtipu nejvíc vnímá v odhalování manipulativního marketingu. „V momentě, kdy se někdo pokouší přesvědčit někoho, aby si koupil jeho produkt, tak často zachází do absurdních šíří – a to jde strašně dobře bourat humorem,“ vysvětluje autor, který se snaží glosovat šedou nebo nelegální obchodní online sféru i popsat mechanismy, které lidi vedou k trollingu na internetu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Do kterých témat se Mikýř nepouští a jak pracuje s negativní reklamou? Dozvíte se v rozhovoru

Podle něj ale neplatí, že čím je bizarnější vstupní informace, tím lépe se mu pracuje. „Člověk pak riskuje, že se bude jenom posmívat. Že bude střílet do někoho, kdo už je na zemi. Existuje podle mě limit,“ věří Mikyska. „Vždycky to musí být víc vtipné než urážlivé.“

„Když má někdo jako svoje živobytí to, že rýpe do lidí, kteří jsou z jeho pohledu manipulativní a škodliví, tak musí počítat s tím, že se mu ta energie částečně vrátí zpátky, že se bude muset vyjadřovat tak, aby bylo jasné, jak to myslel. Je to někdy samozřejmě únavné, ale ne natolik, abych si stěžoval,“ přiznává Mikyska v rozhovoru pro Radio Wave.

Červená karkulka s mobilem a selfíčky. Kniha Kyberpohádky má přiblížit dětem nástrahy internetu Číst článek

Inspirací celého pořadu bylo několik zahraničních konceptů, a jak už to u humoru bývá, ne každá reference padne na úrodnou půdu.

„Dokážeme si přiznat, že některý epizody se nám nepovedly s humorem, snažili jsme se dělat satiru, která je specifická, třeba založená na parodování konkrétního pořadu,“ dodává Mikyska.

Živobytí a podnikání

Na Mikýřově úžasné pouti internetem spolupracuje Mikyska s dalšími kolegy: „Začínal jsem sám doma v kuchyni, pak se ke mně přidali dva střihači a teď máme tým asi pěti lidí, tři střihači, já, jeden ‚obchoďák‘ a jeden ‚markeťák‘ tak, abychom dokázali naši tvorbu financovat.“

„Snažili jsme se to přetvořit v podnikání, které dává ekonomicky smysl, abychom tady ve čtyřiceti pořád nedělali show a nic si z toho neodnesli. Abychom byli schopní žít jako normální lidi,“ vysvětluje Mikyska, proč používají různé nástroje, jak na úžasné pouti internetem vydělat.

Vedle reklam před jednotlivými díly nebo prodejem deskových her a ponožek se platforma financuje také inzercí, která je viditelnou, ale často funkční součástí obsahu. „Blbý na tom je, že člověk fakt riskuje, že se mu to nepovede, že o to víc to lidi znechutí, že je to inzerce,“ uznává autor pořadu.

Poslechněte si celý rozhovor.