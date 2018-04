Mileniálové mají hezké vztahy s rodiči. Nejdůležitější je pro ně zdraví, rodina a zajímavá práce

Mladým lidem mezi 18 a 28 lety se říká mileniálové. Čeká je vstup do samostatného života a věří, že i skvělá budoucnost. Zatím přesně nevědí, čím se budou živit, ale chtějí, aby je práce bavila. Rádi by také hodně cestovali, ale až polovina z nich se rozhodně nehodlá odstěhovat z místa, kde vyrůstali. Vyplývá to z průzkumu Česká spořitelny a společnost Kantar. Praha 10:21 22. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Vždycky jsem nemohla dočkat, až budu dospělá. Myslím, že je fakt super být dospělý, i když už si musím sama podávat daňový přiznání," říká pro Radiožurnál čtyřiadvacetiletá Katka ve své oblíbené restauraci v pražském Karlíně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mileniálové mají často hezké vztahy s rodiči. Nejdůležitější je pro ně zdraví, rodina a zajímavá práce. Téma pro Lucii Kocurovou

Optimismus je generaci mileniálů, narozených zhruba mezi roky 1989 a 1999, údajně vlastní. Až 83 procent mladých se podle nového průzkumu dívá do budoucnosti s vírou a nadějí.

Do této věkové skupiny spadá i Eliška Podzimková, ilustrátorka, animátorka a grafička. Co ji napadne, když se řekne mileniál?

„Slýchávám větu od starších generací, že jsme generace, která nechce pracovat. S tím zásadně nesouhlasím. Jsme pohodlní, ale ne v tom smyslu, že bychom do třiceti bydleli u mámy v baráku,“ přibližuje.

Více než tisícovka mladých ve věku Elišky a Katky odpovídala na rozsáhlý dotazník po internetu. Podle šéfky týmu výzkumníků České spořitelny Moniky Hrubé z něj vyplynulo z něj několik zajímavých věcí.

Firmy musí měnit zvyky. Čekají je mileniálové, první generace narozená do virtuálního světa Číst článek

„Mají dost často hodně hezké vztahy s rodiči. Rodiče je hodně podporují, tak jak to dělali odmala, jak psychicky, tak i finančně," vysvětluje Hrubá.

Průzkum podle ředitelky marketingu České spořitelny Moniky Hovorkové mimo jiné odhalil i to, že generace mladých Čechů je poměrně konzervativní a opatrná, co se týče životních a finančních plánů. Přitom se prý ale plánují rozjet do světa.

„Kdyby najednou dostali balík peněz, tak první volba je cestovat. Objevit svět, něco si tam vyzkoušet," doplňuje Hovorková.

A co je na žebříčku hodnot mileniálů nejvýš, alespoň podle průzkumu České spořitelny? Je to zdraví, rodina a zajímavá práce.