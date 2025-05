Mileniálové to měli víc ‚na párku‘. Dnes je prostředí sociálních sítí trochu nesvobodné, říká Kovy

Při předávání Českých lvů si rýpnul do amerického prezidenta Donalda Trumpa. Do USA jezdí opakovaně a o tamním dění na politické scéně natočil také video s názvem Co se děje v USA. „Když se blížilo vydání (videa), každý den se situace dynamicky měnila, což pokračuje neustále. Takže jsme neustále upravovali a přetáčeli jednotlivé pasáže videa tak, aby odpovídalo realitě, když vyšlo,“ popisuje v pořadu Osobnost Plus youtuber Karel „Kovy“ Kovář. Praha 0:12 1. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Kovy Kovář | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Bereme tě vážně a máme tě rádi – věta, kterou Donald Trump nikdy neslyšel od svého otce,“ pronesl při předávání cen Český lev ve vysílání České televize Kovy. „Bylo tam asi 62 dalších rýpnutí, ale nejvíce v médiích rezonovalo tohle. Já jsem rád, že jsem od tvůrců dostal v té přípravě alespoň těch svých monologů úplnou kreativní svobodu,“ říká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Úkolem kultury je reflektovat realitu." Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus s youtuberem Karlem Kovým Kovářem

„Je to vtipné, protože já si myslím, že je úkolem kultury a úkolem takového večera reflektovat realitu. A děje se to podle mě všude,“ hodnotí Kovář a dodává:

„Vždycky si říkám, že je slabošství dělat si srandu ze slabších nebo z těch, kteří se nemůžou bránit. Ale občas šťouchnout do někoho, kdo je v manickém nastavení v nejmocnější funkci na světě, podle mě není vůbec nic proti ničemu.“

‚Zileniál‘

I když patří Kovář ke generaci Z, říká, že má blíže ke generaci mileniálů. „Potkávám spoustu mladých lidí, kteří mi říkají, že pro ně ty generace trochu přestávají fungovat. Že mají o tři čtyři roky mladšího nebo staršího sourozence a už i oni mezi sebou mají nějakou mezigenerační propast v tom, že jeden konzumuje TikTok a druhý konzumuje třeba YouTube nebo Twitch. A najednou se stává, že znají jiné tvůrce, používají trochu jiný jazyk a některé věci si vzájemně musí vysvětlovat.“

Sám sebe zařazuje kamsi na pomezí. „Jsem ročník 96 a to je zlom. Někteří sociologové říkají, že jsem ještě generace Z, jiní říkají, že jsem mileniál. Takže já říkám, že jsem zileniál nebo že si vybírám to, co se mi zrovna hodí,“ směje se.

Má ale i své vysvětlení, jak se od sebe obě generace liší: „Když se to snažím shrnout nejvíc jednoduše, tak pro mě to mileniálové měli trochu víc ‚na párku‘.“

„Jak internet začínal a nikdo nebyl moc schopný domyslet, že jednou budou všichni na sociálních sítích, tak většina lidí moc nepřemýšlela nad tím, co přidává. Bylo to velmi rozvolněné. Dneska se na to zpětně kouká jako na něco, co bylo trochu trapné, co bylo trochu cringe (trapné, pozn. red.). Mileniálové to vůbec nevěděli – a koukejte na ně, jak byli tehdy komičtí,“ popisuje Kovy.

Zároveň nabízí srovnání s dnešními trendy na sociálních sítích. „Jak vnímám aktuálně sítě a to, co se tam sdílí a jak tam lidi fungují, jako v něčem trochu nesvobodné prostředí. To, co chcete říct, musíte prohnat strašnou spoustu filtrů včetně vnitřních filtrů lehké sebecenzury. A to proto, abyste náhodou nebyli cringe, abyste náhodou nebyli mimo ten současný trend. Abyste náhodou neřekli něco špatně, abyste ideálně zapadli,“ říká.

„Je tam hodně pravidel, které si společnost na sítích sama vytváří. A možná i lidé mezi sebou. Možná trošku nostalgicky vzpomínám na začátky sítí, kdy tam těch filtrů, nad kterými člověk musel přemýšlet, nebylo úplně tolik jako dnes,“ shrnuje.

Čím byla podle Kováře pro mladou generaci covidová pandemie? Obává se youtuber, že ruská válka zasáhne i Česko? Vstoupil do akticních záloh? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus z audia v úvodu článku.