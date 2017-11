Po mileniálech přicházejí sněhové vločky. Přehnaně citlivá a sebestředná generace

Náboženské přednášky jsou uváděny varováním, že můžou obsahovat i násilné prvky. Budoucí veterináři mají být varováni, že výuka obsahuje pitvy, a archeologům se dostává upozornění, že spatří kostry – to je současná praxe na amerických a britských univerzitách. Akademické instituce, včetně elitní školy v Oxfordu, jsou kvůli těmto pravidlům terčem kritiky. Doporučujeme Praha 23:00 20. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladí lidé (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Odborníci mluví o nastupující generaci jako o „sněhových vločkách“, které po mileniálech, zaměřených na svůj individualismus, trpí přehnanou citlivostí a zaměřením na sebe sama.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sociolog Petr Lupač mluvil v Českém rozhlase Plus o „generaci sněhových vloček“

„Termín generace sněhových vloček má jednak odkázat k představě jedinečnosti, kterou s sebou příslušníci této generace mají nést, a jednak ke křehkosti, pokud se potkají s nějakým jiným názorem nebo s něčím, s čím nesouhlasí, a mají problém se s tím vyrovnat,“ vysvětluje Petr Lupač z Katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Zjednodušující nálepka

Označení ale on sám považuje spíš za novinářskou záležitost a prodloužení diskuzí o předchozí generaci mileniálů. Průzkumy podle Lupače ukazují, že se míra individualismu u mladší generace skutečně zvyšuje, existuje ale i několik studií, které to rozporují.

„Dalo by se říct, že míra ohledu na sebe a míra individualismu je dnes vyšší než dřív, ale je to pochopitelné s ohledem na dobové trendy, jako je snižování počtu dětí v rodině. Rodiče mají děti v pozdějším věku, takže jsou protektivnější, do toho nastoupila sociální média, hlavně Facebook, který dal dětem daleko větší svobodu ve výběru komunikačních partnerů, takže nejsou tolik konfrontovány s něčím, s čím nesouhlasí, a můžou se spíš orientovat na něco, co podporuje jejich názor,“ vysvětluje Lupač.

Dodává, že je ale třeba mít na paměti, že nálepka pro celou generaci je značným zjednodušením.