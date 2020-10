Roušku nenosím, ale nejsem zodpovědný za ostatní, říká komik Knor, který řečnil v neděli v Praze

Moderátor a komik Miloš Knor na nedělní demonstraci vystoupil proti nošení roušek, na facebooku se následně distancoval od vřavy, která na pražském Staroměstském náměstí propukla. Sám podle svých slov opustil demonstraci hned po vystoupení. „Opravdu jsem nečekal, že se to takhle zvrhne,“ řekl serveru iROZHLAS.cz. Jeho protest proti rouškám nicméně trvá. Vláda podle něj za půl roku nedokázala přijít s jiným řešením koronavirové krize. Praha 6:53 20. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Knor na demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii (České Budějovice, červen 2020) | Zdroj: Profimedia/MAFRA

Na nedělní demonstraci jste vystupoval jako řečník. Jak ji zpětně hodnotíte?

Zaprvé musím říct, že se absolutně distancuji od těch násilných věcí, které se tam staly. Nedokážu vám k tomu říct nic víc, protože v té době už jsem tam nebyl. Překvapilo mě, že jsem nemohl z toho náměstí odejít, protože Pařížská ulice byla přehrazená. Musel jsem se zkrátka vrátit a jít jinou cestou. To ve mně vyvolalo nepříjemné vzpomínky.

Je tam dost možností, kudy se dá odejít.

Ano, ale musel jsem se vrátit zpátky na náměstí a jít jinudy. Myslím ale, že spoustu lidí to zmátlo.

Co je Hnutí občanské neposlušnosti? Nedělní demonstraci na Staroměstském náměstí pořádal občanský spolek Hnutí občanské nespokojenosti. Ten vede herec Ivan Sochor. „Byl to zpočátku velký zastánce vládních nařízení. Lidi podporoval v tom, aby nosili roušky a najednou obrátil,“ řekl Radiožurnálu šéfredaktor webu Manilulátoři.cz Jan Cemper.

Společně se spolkem Občanská neposlušnost organizovalo hnutí také demonstraci, která proběhla na konci září na Palackého náměstí. I tam se kritizovala vládní opatření zavedená v rámci boje s koronavirem. Zúčastnilo se jí zhruba 400 lidí a jako řečník vystoupil například zpěvák Daniel Hůlka.

Podle webu Manipulátoři.cz spolupracuje spolek také s „dezinformačním projektem Raptor TV“. To ale mluvčí Michaela Havlanová pro Radiožurnál popřela. Raptor TV podle ní natáčí všechny demonstrace a hnutí toho jen využívá. Cemper však upozorňuje, že internetová televize Raptor měla možnost natáčet demonstraci přímo z pódia. „Ostatní média to přenášela třeba z dálky, nemohla používat zvuk ze zvukového pultu a tak dále,“ řekl Radiožurnálu Cemper.

Vadí vám, že jste se zúčastnil akce, která se takhle zvrhla?

Přišel jsem, vystoupil a zase odešel. Slyšel jsem o tom, že se tam vyvolávala nějaká hesla, ale ne v době, kdy jsem tam byl.

Třeba hesla jako „Prymula do plynu“…

Ano, to jsem viděl. To vykřikl nějaký člověk, kterého hned zpacifikovali. Myslím, že se o něj postarali pořadatelé ve spolupráci s policií, která tam s námi stála neustále. Samozřejmě, že mi tyhle věci vadí.

Od násilí jste se distancoval i na facebooku. O účasti fotbalových chuligánů na akci se ale vědělo déle. Myslel jste si, že akce může proběhnout v klidu?

Opravdu jsem nečekal, že se to takhle zvrhne. I když jsem mluvil, tak tomu nic nenasvědčovalo. Když jsem odcházel, tak také ne. Jediné, co mě překvapilo, byla ta zavřená Pařížská.

Ale věděl jste tedy předem, že tam chuligáni budou?

Ano, věděl jsem to. Dozvěděl jsem se to cestou. Dokonce jsem se o tom i v projevu zmínil. Vím, že máte třeba pocit, že jsem spiklenecký teoretik, ale já mám opravdu strach, že se za chvíli probudíme v nějaké podivné ochranářské totalitě. Budeme muset hlásit, kam jdeme. A lidé se pak do těch ochranných systémů rádi přihlásí.

A čekal jste, že se tam fotbaloví fanoušci poperou?

Jsem skoro zaplaven tím, abych vystoupil na té nebo oné demonstraci. Tohle byla první akce proti nošení roušek, na kterou jsem kývnul. Pozval mě spolek Hnutí občanské nespokojenosti. Nesmírně lituji toho, jak to dopadlo. I další účastníci demonstrace ale odcházeli ještě před tím, co se tam událo. Rozhodně jsem neměl pocit, že bych řečnil pro chuligány. Ale byli tam, viděl jsem je.

Jde o voliče

V červenci jste se na facebooku ptal, co je cílem všech drastických omezení, jako je třeba nošení roušek. Už jste našel odpověď?

Doufám, že ne. Když sledujeme, jak se to vyvíjí, tak je jasné, že se omezí nákaza, když se všichni zavřeme doma. Když to pustíme, tak se to znova rozjede a tak až do nekonečna. Já jsem zjistil, že takhle žít nechci.

Demonstrace proti vládním opatřením se změnila v potyčky s těžkooděnci. Policie zadržela přes 100 lidí Číst článek

Tenhle váš názor jsem slyšel v jednom z vašich videí. Jaký je tedy podle vás řešení?

Nechat nás žít, tak jak jsme žili do teď. Nejíst divné věci, neplivat po sobě. Nevím, kam se tohle ztratilo. Všichni víme, že umřeme a naučili nás s tím žít. Teď ale jdeme na záchod v restauraci, kde je dvojstránkový návod, jak si umýt ruce. To jsme ale předtím všechno uměli. Nevím, proč nás teď upozorňují na to, že můžeme umřít. Myslím si prostě, že nás rádi zachraňují.

Takže myslíte, že členové současné vlády, odborníci a lékaři to dělají proto, že nás chtějí zachraňovat?

Mám pocit, že jde o voliče…

Proč to říkají i odborníci?

Myslíte odborníka (Romana) Prymulu, který ještě v roce 2009 sám říkal, že nošení roušek nedoporučuje?

Myslím třeba pana Smejkala z IKEMu.

Nepochybuji o tom, že nošení roušek funguje. Vláda ale od jara s ničím jiným nepřišla. A já vidím, že se nestane nic jiného a budeme zarouškovaní nadále. V takové společnosti žít nechci. Nejde mi o to, že nemáme práci.

Vláda měla dost času

Jak se tedy díváte na aktuální situaci?

Řada lidí je v nemocnicích bez příznaků. Jsou tam proto, že se nemají kam vrátit. Toto třeba vyčítám vládě. Vzala si sekeru 500 miliard a z toho poslala důchodcům prémie, od jara ale nepřišli s ničím, co by lidem pomohlo. Umanuli se na roušky a zakázali nám žít.

Takže je to z vaší strany protest proti vládě?

Proti vládě a proti celosvětovému šílenství. Nevím, proč se tak věnujeme zrovna téhle nemoci.

Možná proto, že když se podíváme na koronavirovou situaci v Česku, tak asi není úplně příznivá.

A z čeho tak soudíte?

Co víme o šíření koronaviru? Jak se šíří? Virus se šíří vzájemným kontaktem. „Nejčastější forma přenosu je aerosolem a pomocí kapének,” řekl serveru iROZHLAS.cz imunolog Václav Hořejší. Tedy nejčastěji, když lidé kašlou, kýchnou, zpívají nebo mluví. Lidé se nakazí tak, že kapénky vdechnou nebo sáhnou povrch, na němž se vyskytují, a potom se dotknou obličeje. Je to tedy podobné jako u jiných respiračních onemocnění. Na površích vydrží virus i několik hodin.

Virus se šíří vzájemným kontaktem. „Nejčastější forma přenosu je aerosolem a pomocí kapének,” řekl serveru iROZHLAS.cz imunolog Václav Hořejší. Tedy nejčastěji, když lidé kašlou, kýchnou, zpívají nebo mluví. Lidé se nakazí tak, že kapénky vdechnou nebo sáhnou povrch, na němž se vyskytují, a potom se dotknou obličeje. Je to tedy podobné jako u jiných respiračních onemocnění. Na površích vydrží virus i několik hodin. Proč je lepší nosit roušku? Podle epidemiologa IKEMu Petra Smejkala zejména proto, že den až dva před projevením nemoci je infikovaný nakažlivý. V rozhovoru pro DVTV uvedl, že roušky jsou nejjednodušší způsob, jak zpomalit šíření viru. K nošení roušek vyzvali i další vědci.

„Pokud musíte výjimečně mezi lidi, noste roušku přes nos a ústa ve všech vnitřních prostorách a venku v místech, kde nemůžete od všech ostatních lidí udržet vzdálenost dva metry,“ napsali vědci ve své výzvě.

Podle epidemiologa IKEMu Petra Smejkala zejména proto, že den až dva před projevením nemoci je infikovaný nakažlivý. V rozhovoru pro DVTV uvedl, že roušky jsou nejjednodušší způsob, jak zpomalit šíření viru. K nošení roušek vyzvali i další vědci. „Pokud musíte výjimečně mezi lidi, noste roušku přes nos a ústa ve všech vnitřních prostorách a venku v místech, kde nemůžete od všech ostatních lidí udržet vzdálenost dva metry,“ napsali vědci ve své výzvě. Jak roušky šíření nemoci zabrání? „Kontakt s kapénkami je třeba zastavit buď vzdáleností nebo kusem látky,“ uvedli vědci.

„Kontakt s kapénkami je třeba zastavit buď vzdáleností nebo kusem látky,“ uvedli vědci. Zeslábl virus přes léto? Nezeslábl. A bude tu s námi nejspíše navždy. Navíc přírodní podmínky na severní polokouli naopak podle imunologů způsobí, že virus nabere na síle. „Nižší teplota koronaviru pomáhá stejně jako třeba viru chřipky. Proto i ty chřipkové epidemie jsou v zimě,” řekl imunolog Václav Hořejší.

Počet aktivních případů překonal sto tisíc, nemocnice jsou plné a dochází personál, protože počet nakažených mezi lékaři, sestrami a dalšími zdravotníky roste.

Vláda na to měla dost času. Teď se to snaží hodit na nás a říct, že je to naše chyba. Že když nebudeme nosit roušky, tak to rozšíříme my. Oni ale dělají, že něco dělají, proto nám nařídili roušky. Tak to jim vyčítám. A vadí mi, že se s tím spokojili a snaží se z toho vytvořit normu. Pardon, ale já to tak prostě cítím.

Nikoho nenabádám

Že nebudete nosit roušku, jste prohlásil 24. dubna. Pořád se z vaší strany nic nezměnilo, ani když je situace taková, jaká je?

Pořád ji nenosím. Nicméně chci, aby bylo jasné, že po nikom nechci, aby se choval stejně.

Minimálně na vašem facebooku ale řada lidí píše, že roušky také nenosí, že jste je inspiroval. Nemáte pocit, že je k tomu, ať třeba nepřímo, nabádáte?

Zmiňuji dost často, že k tomu nikoho nenabádám a všichni to o mně ví. Necítím se zodpovědný za ostatní lidi.

Jako umělec a člověk, který má řadu fanoušků a točí pro ně videa se necítíte zodpovědný za ostatní lidi?

Určitě ne. Fakt si tohle nenechme namluvit.

Právě ty roušky mají ale ostatní chránit. Ani to, že můžeme někoho nakazit, není naše zodpovědnost?

A co jsme dělali do loňského roku? Já jsem třeba před lety ležel na jednotce intenzivní péče. Není nic nového na tom, že se na této jednotce musí makat.

Také jsem na jednotce intenzivní péče ležel a viděl, že se tam maká. Ale problém přijde ve chvíli, kdy tam nebude dostatek personálu.

Tomu rozumím a znovu říkám, že si to měla zařídit vláda. Nařídili nám roušky a nic jiného nemají. A když se podíváte na plán, tak je jasné, že chtějí, aby to tak už zůstalo. Zjistili jsme, co je ta nemoc zač, jak s ní naložit… Proč neposlechneme ty druhé odborníky a nezkusíme znovu žít? Samozřejmě s tím, že budeme dodržovat všechna hygienická pravidla, jak jsme byli zvyklí.

Jaká situace by musela přijít, abyste si roušku nasadil?

Jdu k lékaři s tím, že mi není dobře. Do čekárny si ji bez problému nasadím. Kdyby nebylo zbytí, tak bych si ji vzal i do obchodu.

Zatím vás nikdo nekonfrontoval s tím, že ochranu úst nenosíte?

Už se mi párkrát stalo, že mě k tomu někdo vyzval. Řekl jsem, že výzvu beru na vědomí, ale roušku si nenasadím.

Není váš postoj trošku spojený s tím, že máte na koronaviru založenou svou show Covid Age?

To vůbec ne, tu show klidně zruším.

Samozřejmě nechci, abyste ji rušil. Nefunguje ale vaše vystupování proti rouškám trošku jako reklama?

V reklamách jsem opravdu nešikovný, takže si od vás možná nechám poradit, ale moje názory rozhodně nejsou spojené s vystoupením. Mám prostě strach o naši existenci. Chci, aby děti mohly chodit do divadélka a hrát si. A aby se mohly pořádat vesnické zábavy a hody… To nejsou věci, kde vystupuji, to není můj byznys. Musíme být trošku stateční.