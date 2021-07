‚A pak přišly halucinace.‘ Ultramaratonec Škorpil s rodinou se otrávili muchomůrkou tygrovanou

Mísu houbových řízků si usmažila rodina v úterý k obědu v domnění, že nasbírali oblíbené a chuťově vynikající muchomůrky růžové – takzvané masáky. Kromě nich ovšem poobědvali i prudce jedovatou muchomůrku tygrovanou a skončili na jednotce intenzivní péče. Díky rychlému zásahu přežili a postupně se všichni vracejí z nemocnic domů. Ultramaratonec Miloš Škorpil přitom masáky sbírá skoro 50 let. Sokolov 16:28 17. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Škorpil jedovaté houby stačil ještě před obědem vyfotografovat | Foto: Archiv Miloše Škorpila

„Tyhle jedovaté muchomůrky jsou fikané v tom, že často rostou společně s masáky. Tím jsou ještě nebezpečnější, protože lidi mají pocit, že masáky znají a berou všechno jako jednu houbu,“ vypráví Škorpil s třídenním odstupem od otravy.

Jako první ucítila příznaky otravy hodinu po obědě Dana Škorpilová. Začal jí bolet žaludek a bylo jí na zvracení. Miloš v té době seděl v autě na cestě na pravidelný trénink do Prahy. Cítil nevolnosti a motala se mu hlava jako po požití většího množství alkoholu.

„Bylo mi jasné, že je to z hub. Předtím jsem celý den nic nejedl. Zastavil jsem na opuštěném parkovišti, bylo mi fakt šoufl, a vytočil 155. Ještě jsem stihnul říct, že i další lidi jsou otrávení v Sokolově. Když volala záchranku Dana, už to věděli,“ doplňuje pro Radiožurnál.

JAK POZNAT MASÁKA? Znalci hub rozeznají masáka tedy muchomůrku růžovou od muchomůrky tygrované zcela bezpečně podle radiálně rýhovaného prstenu pod kloboukem. „Muchomůrka tygrovaná má prsten hladký. To se nedá splést. Běžní sběrači hub si toho ale takových poznávacích znaků nevšimnou. Kdo si není dokonale jistý, neměl by ‚masáky‘ sbírat vůbec,“ popisuje mykolog Jaroslav Landa.

Danu se zbytkem rodiny odvezli do nemocnice. „Okamžitě mi dali kapačky. Pila jsem vodu se solí, ale místo, abych zvracela, tak mi chutnala. To si ještě pamatuji. Pak mi vypumpovali žaludek – to už jsem ale byla mimo, a vůbec o tom nevím,“ popisuje žena.

„Pak přišly halucinace. Ale tak silné, že jsme se bála o život. Slyšela jsem, jak se mi zastavuje srdce, nemohla jsem zastavit třes rukou, ani jsem je nepoznávala. Šílené to bylo.“

Pro Škorpila přijela sanitka na parkoviště. Následoval okamžitý výplach žaludku, medikace, převoz na jednotku intenzivní péče v kladenské nemocnici a uvedení do umělého spánku.

„Museli mi dát i něco na uklidnění, protože jsem začal být agresivní. Vytrhával jsem si cévku a měl jsem docela slušné halucinace. Když jsem se nad ránem probouzel, tak jsem slyšel jak hlasy zdravotníků, tak zároveň i to, co se odehrávalo doma v kuchyni, než jsem odjel do Prahy,“ přidává.

V létě přibývá závažných otrav

Otrava muchomůrkami, a speciálně muchomůrkou tygrovanou, patří mezi nejčastější otravy houbami v Česku, jak potvrzuje předseda České mykologické společnosti Jaroslav Landa.

„Vrcholné léto je příznivé pro růst muchomůrek, takže přibydou i závažné otravy. Každý rok se to opakuje. Muchomůrka tygrovaná je silně toxická a lidi si pletou masáky i s muchomůrkou šedivkou, ta ale není tak jedovatá,“ vysvětluje.

V Německu po Černobylu stále rostou radioaktivní houby, nejpostiženější je bavorská strana Šumavy Číst článek

Otravy houbami eviduje Ústav zdravotnických informací a statistiky. Podle mluvčí Lenky Svobodové jsou to ročně stovky případů: „Různými houbami se v roce 2019 přiotrávilo 375 lidí a z toho 241 skončilo v nemocnici, vloni to bylo celkem 289 lidí a 178 bylo hospitalizováno.“

Houbaře ale od sbírání masáků statistiky neodrazují. Teď snad jen Škorpila. „Jestli ještě budu sbírat masáky? Upřímně o tom v tuto chvíli pochybuju,“ směje se proslulý maratonec. „Nikdy neříkej nikdy.“

Dana Škorpilová se také směje, ale na houby zanevřela. „Nikdy mně nenapadlo, že se mi to může stát. Teď jsme měli k obědu jako přílohu zeleninu a byly v ní kousky žampionů, tak jsem je poctivě vyskládala jeden po druhém jako paranoik na kraj talíře. Jsem nazlobená na všechny houby, což je mi upřímně líto, protože jsem měla masáky ráda,“ přiznává.