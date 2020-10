‚Zklamal jsi mě, kamaráde Miloši.' Hůlka chce vrátit prezidentovi vyznamenání, napsal v dopise

Zpěvák Daniel Hůlka napsal otevřený dopis prezidentovi Miloši Zemanovi. Hlavě státu v něm mimo jiné vyčítá, že v době druhé vlny pandemie nedokáže podpořit občany. „Řekneš lidem, že jsou neschopní, nevzdělaní a zaslouží si zkrachovat, potažmo skončit na ulici,“ kritizuje zpěvák. Prezidentovi navíc vzkázal, že 28. října přijde na Hrad vrátit vyznamenání, které mu Zeman udělil v roce 2016. Praha 10:31 13. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Daniel Hůlka na koncertě, který u příležitosti své druhé inaugurace pořádal na Pražském hradě prezident Miloš Zeman | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Prezident Miloš Zeman minulý týden Hůlkovi vzkázal, ať si dá „mokrý hadr na hlavu“. Zpěvák, který dlouhodobě odmítá roušky a ministra zdravotnictví Romana Prymulu označil na demonstraci za „plukovníka smrt“, na to zareagoval otevřeným dopisem.

„Opravdoví přátelé, kteří k sobě mají vzájemný respekt, spolu o věci diskutují a třeba se i pohádají. Opravdový přítel však nikdy veřejně svého kamaráda nezesměšní a nevzkazuje mu prostřednictvím médií, že si má dát mokrý hadr na hlavu, jen proto, že má odlišný názor,“ začal svůj příspěvek zpěvák, který se zúčastnil i demonstrace proti nošení roušek.

A pokračoval. „Zklamal jsi mě, Miloši. Zklamal jsi mě jako člověk. Zklamal jsi mě jako přítel. Ale to vlastně není tolik důležité, to je věc nás dvou a našeho končícího přátelství. Ty jsi mě však zklamal také jako prezident naší země, a to už vůbec není pouze naše věc,“ píše Hůlka.

Zeman totiž podle Hůlky nedokázal národ povzbudit v době druhé vlny koronaviru. „Právě v této době, kdy národ, který Tě demokraticky zvolil prezidentem své země, od Tebe očekává pomoc či slova útěchy, si Ty naopak ještě přisadíš. Řekneš lidem, že jsou neschopní, nevzdělaní a zaslouží si zkrachovat, potažmo skončit na ulici. Proč to děláš?“ ptá se.

Dopis zpěvák zakončil tvrzením, že 28. října přijde vrátit vyznamenání, které mu prezident Zeman udělil před čtyřmi lety. Nemohu si ponechat toto ocenění, které jsem obdržel z rukou člověka, jakým ses ukázal být. Musel bych se za sebe stydět,“ dodal s tím, že Zemanovi vzkazuje to stejné, co vzkázal prezident jemu: ať si dá „mokrej hadr na hlavu a stáhne se do soukromí“.