‚Z dvacky desítky tisíc.‘ Dlužníci se díky akci Milostivé léto zbavují exekucí za jízdu načerno

Ještě zhruba dva měsíce mohou lidé s exekucí využít mimořádné oddlužovací akce s názvem Milostivé léto. Zbaví se tak veškerých úroků, pokut nebo vysokých exekučních poplatků a zaplatí jen původní dluh. Právě za cestování hromadnou dopravou bez platné jízdenky loni dopravní podniky udělily bezmála 400 tisíc pokut.

„Mě by v prvé řadě vůbec nenapadlo, že by se z dvacky za jízdenku mohlo stát deset tisíc, takže jsem to bojkotoval,” vypráví Radiožurnálu Jiří. Jako teenager jel veřejnou dopravou bez jízdenky, přistihl ho ale revizor. Pokutu na místě nezaplatil a ani po několika upomínkách na nesplacený dluh nereagoval. Nakonec proti němu bylo vedeno sedm exekucí.

„Výplaty jsem si dával stranou, aby na ně nemohli exekutoři. Jenomže pak jsme s přítelkyní chtěli začít bydlet ve vlastním bytě, takže jsem si musel zažádat o půjčku. V bance mi ji samozřejmě nedali, protože našli ty moje exekuce,” vzpomíná čtyřiatřicetiletý muž.

Díky Milostivému létu se teď Jiřímu podařilo exekucí výhodně zbavit. Namísto sumy, která se časem vyšplhala na 70 tisíc korun, nakonec splatil jen původní dluh ve výši pár tisíc korun, bez úroků a sankcí. A k tomu uhradil poplatek 908 korun za ukončení exekuce.

173 tisíc exekucí

Například Dopravní podnik hlavního města Prahy eviduje každý měsíc kolem 20 tisíc pokut za jízdu načerno, z těch se v některých případech stávají dluhy. Řada lidí možnosti zbavit se exekuce využívá, podle vedoucího odboru přepravní kontroly Pavla Kurky se na společnost už obrátily stovky dlužníků.

„Řešíme vlastně záležitosti, které v dopravním podniku vznikaly od roku 1993. My jsme za tu dobu předali do vymáhacího procesu něco přes milion nezaplacených pokut. A to nám teda vygenerovalo k současné době zhruba 173 tisíc nesplacených exekucí,” popisuje Kurka.

Lidé se v takzvané doplatkové pokladně mohou kromě zaplacení pokuty za jízdy načerno zdarma informovat, zda dopravnímu podniku nedluží a není proti nim vedena exekuce. U přepážky stačí jen nahlásit rodné číslo pracovníkovi na pokladně.

„Lze si tady v systému podívat, zda cestující jel bez jízdenky, kolikrát a eventuelně, kolik korun dopravnímu podniku dluží a zda-li má ty případy v exekucích či u advokátů. A jsme mu ochotni poskytnout informace, na koho se případně obrátit a jak to řešit,” vysvětluje vedoucí odboru přepravní kontroly, podle kterého jsou ale mezi dlužníky také lidé, kteří mají hned několik exekucí najednou.

„Ten počet případů, který dáváme do toho vymáhacího procesu, tak je pořád poměrně vysoký. Když se podívám natvrdo do naší databáze, tak rekordmana tady máme s nějakými 170 pohledávkami. A máme tady i případy exekucí, které začaly po dvou letech a táhnou se třeba deset let,” říká Kurka.

Například v Brně by se podle dopravního podniku mohlo do projektu Milostivé léto zapojit víc než 18 tisíc lidí, kteří mají dluhy za jízdy načerno, které vymáhá exekutor.

Jednorázová státní akce, která lidem pomáhá s oddlužením, potrvá až do 28. ledna příštího roku. Zapojit se do ní mohou například i lidé s exekucí na zdravotním pojištění, s dluhy za svoz odpadu nebo třeba za nezaplacené regulační poplatky u lékaře.