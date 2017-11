Miluji situace, kdy se stane nějaký průšvih, přiznává moderátorka Adéla Banášová

Známou slovenskou moderátorku Adélu Banášovou lze poslouchat v rádiu a sledovat v televizi i na divadelním jevišti. Jaký je život moderátorky? A v čem vidí přednosti různých moderátorských prostředí? Svěřila se v rozhovoru s Lucií Výbornou pro Radiožurnál. Praha 17:06 3. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Můžeme režírovat, řídit a stejně si ten život dělá svoje,“ vzpomíná na největší průšvihy své kariéry Banášová.

Zkouškou v takových situacích jsou podle ní často i režiséři, kteří začnou komentovat situaci, nebo se začnou vyjadřovat k tématu.

Rozhovor v rádiu často má často připravený, člověk by podle jejích slov ale neměl být připravený příliš a vědět o zpovídaném člověku všechno: pak už by se totiž neměl na co ptát. „Mám témata, kterými chci začít, pak se něco stane a já stočím řeč jinam a celý koncept se zhroutí,“ směje se Banášová.

Specifikum práce v rádiu je podle Banášové ztráta kontaktu s publikem. „Ve studiu jsme jen dva a všechno se odhalí. V národním divadle je publikum, reflektuje, zasměje se a vím, jaký je i pro posluchače.”