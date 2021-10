Ministerstvo školství eviduje zhruba tisíc mimořádně nadaných žáků, podle odborníku je číslo daleko větší

Jak se s dětmi bavit o umírání? ‚Smrt by neměla být tabu,‘ tvrdí rodiče a pedagogové

Na otázky odpovídalo od března do května víc než tisíc učitelů a tisíc rodičů dětí do 15 let po celém Česku. Shodli se ale na jednom. Smrt by neměla být pro děti tabu.