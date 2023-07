Talkshow Jana Pokorného: Manžele Adamczykovy a Miraie Navrátila spojuje víc než StarDance

Do své talkshow na festivalu v Karlových Varech pozval Jan Pokorný snowboardistku Evu Adamczykovou s hercem Markem Adamczykem a hudebníka Miraie Navrátila, který do Karlových Varů přiletěl z Londýna. Všechny tři hosty spojuje soutěž StarDance, kterou Mirai absolvoval a Adamczykovy letos čeká. „Chodil jsem trénovat 40 hodin denně, dvoufázově,“ popisuje Evě a Markovi Mirai. Chtěli odmalička být těmi, kým jsou dnes? A jaký je snowboardový svět? Host Radiožurnálu Karlovy Vary 10:15 8. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Co byste mohli být, a nejste? Dám prostor Miraiovi. Vy jste mohl být profesionální tenista. Dneska jste mohl hrát na Wimbledonu.

Mirai: To si myslím, že spíš ne. Bavil mě tenis, chtěl jsem vyhrát grandslam. Měl jsem sen, že se mi to třeba jednou podaří, ale zavčas jsem pochopil, že nemám dostatek daru od Boha a ani dostatek disciplíny, abych to tak měl.

Nicméně jsem zjistil, že i tenisti umí celkem slušně zakalit. Říkal jsem si, že jenom umělci mají mejdany a sportovci se musí neustále držet. Nicméně můžu potvrdit, že ne každý má dietní režim jako Novak Djoković a drží se, což mě hrozně potěšilo.

Mohl jste být také právník.

Mirai: Kde je hranice mezi tím, kdy člověk opravdu mohl a kdy spíš opravdu nemohl? Nevím. Studoval jsem to, nicméně přijde mi, že ten svět je mi pocitově natolik vzdálený, řeší se tam spíše problémy lidí. My řešíme to, že lidi se jdou v pátek večer pobavit, jdou si zazpívat, zaskotačit, opít a my můžeme být toho součástí.

Mnohem víc mi voní ten svět, ve kterém se řeší radost než problémy. Takže je otázka, jestli jsem mohl být. Asi jsem mohl, nicméně jsem rád, že tento svět, kterým teď aktuálně žijeme, můžeme žít. Přijde mi lepší.

Čím byste také mohla být, kdybyste nebyla snowboardistkou?

Eva: To je problém. Já jsem nevěděla, na jakou školu jít, a byla jsem ráda, že můžu dělat snowboard. Až když jsem se tím živila, tak jsem si říkala, že půjdu na FTVS, že mě sport docela baví. Tuhle otázku jsem už párkrát dostala a nedokážu to vůbec říct. Spíš jsem řešila, jaký jiný sport bych dělala než jinou práci. To si zatím nedokážu představit.

Marku, vy jste měl vzhledem k tomu, z jaké rodiny pocházíte, jinou možnost než být umělcem u divadla a u filmu?

Marek: Mě nikdo nenutil, abych se tímhle směrem vydal, ale zároveň jsem neviděl nějakou jasnou cestu jiným směrem, takže jsem se vydal po téhle, protože jsem se tomu věnoval odmalička. Říkal jsem si, že uvidím, kam mě to dovede, a zatím to pořád jde, takže se toho držím.

Jaké to bylo proniknout do Evina snowboardového světa?

Marek: Největší překvapení pro mě bylo, že jsem myslel, že Evka pořád jenom trénuje, a zjistil jsem, že zas tolik netrénuje. Když není na soustředění samozřejmě. Protože trénink si odbude ráno za hodinku a pak má čas. Já jsem byl přesvědčený, že nebude mít vůbec žádný čas, a nebylo to tak hrozné. Pak mi utkvěla věta, že forma se musí vyležet, tak jsem si říkal, že to není zas tak špatné.

To už by někteří z nás byli několikanásobní šampioni, kdyby tohle platilo. Jak je to, Evo, doopravdy

Eva: Když ležíte se zlomenýma nohama třeba, tak se musíte uchlácholit tím, že forma se musí vyležet. Ale jak kdy. Letní trénink, atletika, je hodinu a půl, posilovna je dvě hodiny. Někdy mám dvoufázový trénink, ale není to tak časově náročné, nejsme biatlonisti nebo vytrvalostní lyžaři.

Naše zátěž je minutu, minutu a půl, takže jsme takoví osmistovkaři, když to chcete porovnat. Když jedeme na kopec, tak jedete v sedm ráno a vrátíte se ve dvě odpoledne. Ale efektivní to moc není, protože jste tam šest hodin, ale dáte třeba šest jízd.

Marku, jsou snowboardisti pohodáři, kteří to zase moc neprožívají, dokonce se spolu i kamarádí?

Marek: Rozhodně! Minimálně v tom týmu se spolu kamarádí. Já jsem nikdy nebyl na závodech. Evka se tváří, že si se soupeřkami docela rozumí, ale musím jí v tom věřit, já jsem to nikdy neviděl.

A to říká i do médií, že se s některými kamarádí...

Eva: Jo, já řeknu cokoliv.

Uzavřeme snowboardistické okénko. Zeptám se Miraie Navrátila, co ho čeká v létě jako zpěváka, skladatele, frontmana, entertainera?

Mirai: Budeme hrát fesťáky jako každý rok. Na podzim jedeme velké turné v hokejových halách v Ostravě, Brně, Pardubicích a v O2 Areně. Příští rok chystáme svoje akce, kde budeme felit s fanoušky. To je plán na následující rok. A až to dohraju, chci jet na cestu kolem světa.

