V těžkých dobách se rodí lídři. Lidé rostou na řešení problémů, soudí egyptolog Bárta

Případ premiéra Andreje Babiše (ANO) podle Bárty rozhodně není nezávažný. „Uvidíme, jak budou postupovat lidé, kteří jsou ve svých funkcích proto, aby to řešili,“ říká.

„Všechny faktory jsou závislé na osobních přístupech a kvalitách jednotlivých aktérů. Je to ale také obecnější problém komplikovanosti právního řádu, všech možných předpisů a zákonů. A to nejen v této zemi – Evropská unie má například celostránkový rozbor toho, co je to bota.“

Podle Bárty dnes řešíme spoustu balastu místo toho, abychom se věnovali důležitým věcem.

„Snažíme se všechno přizpůsobit předpisům a normám, místo abychom lidi nechali vyrůstat na řešení problémů. Aktuální nedostatek leadershipu je způsoben tím, že jsme zglajchšaltovali naši společnost,“ hodnotí.

Dnes prý není lídra, který by ho zaujal. Hlavně mezi intelektuály a vědci ale vidí celou řadu zajímavých osobností. Coby inspirativního člověka, se kterým ale v lecčems nemusí souhlasit, vnímá například britského premiéra Borise Johnsona. Oceňuje třeba jeho charisma, vize a schopnost prosadit se v debatě.

Lidé rostou na řešení problémů, myslí si Bárta. Na české politické scéně tak vidí potenciál u starostů a regionálních politiků, kteří dobře znají své prostředí a vědí, co znamená řešit mezilidské vztahy.

Uznává ale, že mnoho politických představitelů z regionální úrovně nakonec nedokáže vplout do velké politiky.