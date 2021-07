Filozof Petříček: Jsme zvláštní horda neurotiků, která se děsí toho, co je i co přijde. A zhoršuje se to

Podle filozofa Miroslava Petříčka jsme se dostali do situace, kdy je nutné začít uvažovat jinak. „Situace vyžaduje něco jiného. Ale myslet jinak, to je počátek nové budoucnosti. To není řešení přítomných patálií. My se teď musíme rozhodovat, co bude potom. To je důležitější, než co je teď,“ říká v rozhovoru pro Osobnost plus. Na české politické scéně ovšem nevidí nikoho, kdo by způsob uvažování s přesahem do budoucnosti reprezentoval.

Praha 8:56 24. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít