Uviděli bezvládné tělo v řece. Trenéři házené zachránili v Olomouci muže, který se topil

Trenéři házené Miroslav Vávra a Jan Slavík přijeli se svými týmy koncem června do Olomouce na olympiádu mládeže. Nečekali ale, že budou muset zachraňovat lidský život. Tonoucího muže vytáhli z řeky, bez jejich pomoci by se utopil. Server iROZHLAS.cz připomíná hrdiny roku 2022. Hrdinové roku 2022 Olomouc 6:20 29. prosince 2022

Trenéři jihočeských házenkářů Miroslav Vávra a Jan Slavík mají během olympiády mládeže v Olomouci chvíli volna. Procházejí se tak za letního počasí kolem říčky.

Slavík najednou vidí v řece něco plavat. Ukazuje to svému kolegovi. Ale ani jeden hned nedokáže poznat, co to je. O chvíli později už ale vidí červený batoh a bezvládné tělo.

Vávra vybíhá kousek proti proudu, kde je řeka mělčí, aby se dostal do vody. „Vlezl jsem do říčky a proti proudu jsem muže dotáhl ke břehu, kde mi Honza ještě s jedním občanem pomohli dostat ho nahoru,“ popisuje Vávra.

Muži, který je zřejmě opilý, okamžitě poskytují první pomoc. „Dali jsme ho jen do stabilizační polohy a začal s námi komunikovat, řekl nám, že se jmenuje Lukáš,“ vzpomíná Slavík.

Oba trenéři pak v září dostali cenu Olomouckého kraje za statečnost a záchranu života. „Nejvíc potěšující je, že celá ta situace tehdy dobře dopadla,“ uzavírá Slavík.

