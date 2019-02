Když Miroslav Zikmund slavil třicetiny, málem se utopil v Riu de Janeiru. „Nevěděl jsem, že na Copacabaně jsou proudy, které vás stáhnou do moře. A i když je člověk dobrý plavec, má co dělat, aby se dostal zpátky na břeh. To byla zrádná Copacabana, která mě o narozeninách málem stála život,“ vzpomínal před dvěma lety v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Při svých padesátinách pak Zikmund raději utekl na Cejlon.

Letos se legendární cestovatel dožívá 100 let a svou dlouhověkost připisuje zejména genům. „Další důvod byl, že jsem poslední cigaretu zašlápl včas, a potom je to také možná zdravá životospráva, že se nepřecpávám a jsem střídmý,“ popisoval před několika lety Radiožurnálu.

Z pražských ulic dojeli do marocké Casablanky, přes Egypt a Súdán poté až do Etiopie. Autem jako první na světě pokořili Núbijskou poušť. Po překonání Afriky se přesunuli do Jižní Ameriky, kde se z Argentiny dopravili do Mexika. Tam jejich cesty na čas skončily – kvůli zranění Hanzelky i železné oponě, která jim nedovolila dostat se do USA.