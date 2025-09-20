Mistrovství světa v kopání hrobů vyhráli znovu László Kiss a Róbert Nagy
V Maďarsku se letos už poosmé konalo mistrovství světa hrobařů. Dvoučlenné týmy soutěžily, kdo nejrychleji vykope a znovu zahrne hrob – a současně při práci udrží perfektní tvary a čisté linie.
Mezinárodní mistrovství v kopání hrobů se letos konalo 6. září a přilákalo profesionální hrobníky z celé Evropy. Rozkaz zněl jasně: vykopat dva metry dlouhý, 80 centimetrů široký a 160 centimetrů hluboký hrob a poté odstraněné zhruba 2,5 tuny zeminy zase zarovnat zpátky.
O vítězství v klání rozhodovala podle webu Thanos.org nejen rychlost, ale i přesnost práce a vzhled celého díla. Čistě srovnané stěny a úhledná mohyla byly pro hodnotitele stejně důležité jako výsledný čas provedení. Letošní prvenství obhájila maďarská dvojice László Kiss a Róbert Nagy, která úkol zvládla za hodinu a půl. Na posledním místě skončil tým z ruského Novosibirsku, který svůj podprůměrný výkon omlouval úmorným vedrem.
Jak píše web Vice.com, na „sportovní“ událost, která by v jiné zemi působila jako bizarní nápad, si už Maďaři zvykli. První ročník soutěže proběhl v roce 2016 a od té doby každoroční poměřování sil hrobařů přerušila jen jednou covidová pandemie. Podle organizátorů soutěže nejde o recesi, ale o snahu upozornit na profesi, která obvykle zůstává běžným lidem skrytá. Kopání hrobů vyžaduje fyzickou sílu, přesnost a současně i psychickou odolnost – a šampionát má ukázat, že jde o náročné řemeslo hodné uznání.