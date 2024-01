Mladé k eurovolbám mají přilákat světové hvězdy. Unie doufá ve výzvu od Taylor Swift, osloví celebrity

Mezi těmi, na které se chce Brusel v příštích dnech obrátit, patří také španělská zpěvačka Rosalía, italská rocková kapela Maneskin či belgický zpěvák a rapper Stromae, napsal belgický list The Brussels Times.

Dalšími oslovenými ze seznamu světových hvězd by měla být zpěvačka Dua Lipa či belgická hvězda Angèle. Cílem ale je obrátit se na co nejvíce umělců, sportovců či herců z celé sedmadvacítky, kteří mají velkou fanouškovskou základnu a mohli by motivovat mladé lidi, aby šli k volbám.

Informace o plánované kampani přicházejí jen pár dní poté, co přišel s nečekanou výzvou i místopředseda Evropské komise (EK) Margaritis Schinas. Ten na středeční tiskové konference požádal americkou zpěvačku Taylor Swift, aby přilákala své evropské fanoušky k hlasování v evropských volbách.

„Nikdo nedokáže mobilizovat mladé lidi lépe než mladí lidé, tak to funguje,“ uvedl Schinas. „Myslím, že to funguje lépe, než když komisaři mluví z tiskového centra,“ dodal.

Two global powers collide: Democracy and @taylorswift13!



Listen as @EU_Commission VP @MargSchinas asks if the world’s biggest pop star can help increase turnout in this year’s European elections.



So what do you say, Tay? pic.twitter.com/kpUxjUwGO2