Chceme mladší rodiče, abychom si jich v dospělosti užili, přejí si děti a mladiství

Většina českých dětí a mladých lidí ve věku od 11 do 25 let by chtěla mít mladé rodiče. Vyplývá to ze studie Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a vědců z Univerzity Karlovy, o které informuje deník Právo. Děti se totiž bojí, že pokud budou mít starší rodiče, tak si jich v produktivním věku příliš neužijí. Přály by si proto, aby rodiče byli starší zhruba o pětadvacet let.

