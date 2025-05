Mladí chtějí méně internetu. V Česku ale tráví na telefonech i přes šest hodin denně

Cítím druhou vlnu Václava Havla, jeho myšlenky jde apoliticky oprášit, je přesvědčený Tomáš Sedláček

Dnes by to byl Havel, kdo by se snažil stát mezi Evropou a Spojenými státy, myslí si ekonom. „Dával nám naději v temných dobách blbé nálady, proti které bojoval. Ale na to ji musel pojmenovat,“ líčí.