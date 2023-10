Mladí věřící se neshodnou na liberálních otázkách. Určitou reformu si ale přejí i ti konzervativní

Církev dlouhodobě vystupuje jako zastánce konzervativních hodnot. Mladí věřící se ale často od striktního prosazování tradičních hodnot odklání a přejí si změnu. Není tomu tak vždy, i mezi nimi se najdou silní konzervativci. Tomáš, Jiří, Vojtěch a Klára patří mezi praktikující křesťany, každý z nich se ale staví jinak k otázkám manželství pro všechny či práva žen na potraty. Shodují se v tom, že malá reforma církve je nezbytná. ANKETA Praha 13:16 14. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi věřícími nepanuje shoda na otázkách manželství pro všechny a práva na interrupce | Foto: Fotobanka Pixabay

„Jsem katolík, chodím do kostela, věřím celému tomu učení jako takovému. Moje názory se asi neshodují s většinovou římskokatolickou církví a myslím si, že by mohla být progresivnější daleko víc,“ vysvětluje sedmadvacetiletý Tomáš z Brna, který se identifikuje jako liberální křesťan.

Redakce serveru iROZHLAS.cz zná celá jména všech čtyř vypovídajích. Dva z nich si ale nepřáli uvést celé jméno veřejně, proto uvádíme pouze křestní jména.

Zároveň podotýká, že přestože zůstává katolík, tak v určitých ohledech více oceňuje fungování jiných církví. „Líbí se mi třeba to, co teď dělá církev Českobratrská, která postupem času přejímá liberálnější věci, jako je třeba postoj k LGBT skupině a kázání žen,“ říká.

Manželství je milost od Boha

Tomáš také popisuje, že měl dle svého názoru štěstí na kněze, ke kterému chodí na kázání, jelikož se k otázkám víry staví podobně liberálně jako on: „Manželství pro všechny si myslím, že by mělo být samozřejmostí. Myslím si také, že ani Bible, ani dost kněží, které jsem kdy potkal, to nevidí jinak.“

Sedmadvacetiletý katolík Vojtěch se k těmto tématům staví o poznání konzervativněji. „Jsou lidská práva a jsou lidské povinnosti a v tom spočívá odpovědnost vůči Bohu a vůči sama sobě,“ říká a například manželství pro všechny považuje za jedno z práv, které si lidé podle něj snaží vyřvat a stavět se tak proti přirozenému řádu.

„Já jsem v manželství a je to pro mě něco, v čem nám Bůh dává milost být společně a založit rodinu,“ vysvětluje svůj pohled. Sám říká, že se nestaví proti homosexuálům, ale nepřál by si, aby se jejich svazky nazývaly manželstvím, a nesouhlasí s možností adopce pro tyto páry.

„Myslím si, že homosexuálové nemohou mít práva na adopci dětí, když si je neumí stvořit. Slepec taky nemůže chtít mít práva na to, aby viděl, a všichni se budeme tvářit, že vidí,“ tvrdí Vojtěch.

S názorem na manželství pro všechny s Vojtěchem souhlasí i čtyřiatřicetiletý Jiří, který se hlásí k mormonské Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

„Manželství, jak já to vidím, je svazek mezi mužem a ženou. Neříkám, že se dva lidi nemohou mít rádi a nemohou vstoupit do nějakého svazku, ale ten svazek, jak já to vidím, není manželství,“ uvádí Jiří.

Dvaadvacetiletá Klára, která jako mladší vyrůstala v konzervativnějším církevním prostředí, vzpomíná, že v dospívání neupustila od víry, ale změnila svůj pohled na náboženská pravidla.

„V dospívání jsem začala přehodnocovat, co je to hřích a co není. Věci, které byly do té doby dané, že jsou špatně jako homosexuálové, potraty nebo sex před svatbou, jsem začala vnímat jinak,“ říká.

Popisuje, že k přijetí homosexuálů jí pomohlo, že lidé v její blízkosti dělali coming outy a došlo jí, že na tom není nic špatného.

Nevím, co je správně

V otázkách jako manželství pro všechny nebo potraty by Klára nechala lidem volnost: „Nejsem si ve skutečnosti jistá, co je správně, ale myslím si, že například v otázce potratů do toho nemáme nikomu mluvit.“

Oproti tomu vidí Jiří potrat jako vraždu a tvrdí, že dle něj je nemorální zabít, protože ani plod nepovažuje pouze za shluk buněk. „Já za sebe to vidím tak, že dítě je dítě ve chvíli, kdy spermie oplodní vajíčko, a proto si myslím, že potrat je v zásadě špatný,“ vysvětluje.

Nepodporuje právo na interrupce ani v případě vážného poškození plodu. Jiří si myslí, že i takové dítě má právo na život a přirovnává to k tomu, že dospělého člověka také nelze zabít kvůli jeho zdravotnímu stavu. V případě ohrožení života matky ale považuje potrat za ospravedlnitelný.

„Ve chvíli, kdy Bůh stvoří dítě, tak je povinnost se o něj postarat a není to na člověku, který jej nosí,“ říká Vojtěch, pro kterého jsou kromě lidských práv důležité i lidské povinnosti, kam dle něj spadá i nutnost postarat se o dítě.

Ohledně potratů je ještě konzervativnější než Jiří. „Pro mě není důležitější život matky než život dítěte,“ říká, ale přesto by v případě ohrožení zdraví ženy nesoudil její rozhodnutí se plodu vzdát.

Chceme reformu církve

Tématy jako manželství pro všechny nebo právo na interrupce se v Česku zabývají organizace Aliance pro rodinu a Hnutí pro život, které jsou spojovány s církví. Obě hnutí lobbují u politiků za podporu cílů, které se týkají finanční podpory rodin s dětmi, ale také zákonného stanovení manželství jako svazku muže a ženy či omezení možnosti interrupcí.

„Podle mě nemají tyto organizace s křesťanstvím nic společného a odvolávají se na něj spíš z nějakého užitku,“ kritizuje Tomáš lobbistické organizace. Naopak Vojtěchovi je Hnutí pro život sympatické a Alianci pro rodinu vidí jako „trochu ukřičenou“, ale její aktivistické oponenty „ještě ukřičenější“, takže chápe, proč takto vystupuje.

Přestože se Tomáš, Vojtěch, Klára a Jiří na spoustě věcích neshodli, tak všichni vnímají, že by se měla jejich církev v určité oblasti reformovat. Pro každého by to ale měl být krok jiným směrem.

„Církev jako taková nemá právo mluvit do těchto věcí, to jsou politické otázky. Myslím, že pokud do toho chce mluvit, tak mají její členové založit politickou stranu a bojovat za svoje názory,“ vidí Jiří angažování církve v politice.

Klára s Tomášem se shodují, že by byli rádi, pokud by církev směřovala liberálnějším proudem, přestože ji oba chápou jako nositelku tradic. „Osobně vnímám zaostalost církve v přístupu k ženám a homosexuálům a trochu mě to frustruje. Mám pocit, že tím pak nemohu být plnohodnotným členem toho společenství,“ říká Klára.

Vojtěchovi zase nejvíce vadí církevní nakládání s majetkem a chtěl by hlavně reformu lidí, kteří církev vedou, protože mu připadá, že se odklánějí od původních hodnot.