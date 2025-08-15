Mnozí mladí lidé si podle průzkumu nemohou dovolit rozchod. Finančně je výhodnější zůstat spolu
Rostoucí životní náklady nutí mnoho mladých lidí zůstávat v nefunkčních vztazích. Podle nového průzkumu zůstává až 21 procent mladých dospělých ve vztahu jen proto, že si nemohou dovolit platit náklady na život sami.
Odborníci varují, že psychická zátěž spojená s „daní za single život“ může mít dlouhodobé následky.
„O emocionálním vyčerpání, které s sebou samota přináší, se málokdy mluví, a krize životních nákladů tyto obavy ještě prohloubila. Příliš dlouhé žití v napětí, konfliktech nebo emocionálním odloučení může narušit sebevědomí, vyvolat úzkost a způsobit, že se lidé cítí beznadějně nebo uvězněni,“ říká psychoterapeutka a rozvodová poradkyně Eve Stanway pro britské The Times.
V jiném průzkumu, který si nechala zpracovat zpravodajská stanice Sky, výzkumníci zjistili, že život single osob může ve Velké Británii vyjít až o 2533 liber ročně dráž, což je v přepočtu přibližně 72 tisíc korun.
Mladí svobodní lidé mají zároveň výrazně nižší pravděpodobnost, že si vytvoří finanční rezervu. Téměř třetina nezadaných mladých dospělých přiznává, že nemá žádný nouzový fond, zatímco mezi lidmi ve vztahu je to asi 16 procent.
„Tyto statistiky jsou šokující. Lidé potenciálně zůstávají v nešťastných vztazích, protože účty jsou příliš vysoké na to, aby je zvládli sami. Je to daň za to, že jste svobodní – a tu dál zvyšují rostoucí životní náklady,“ říká Jim Islam, generální ředitel společnosti OneFamily, která průzkum zadala.
Průzkum provedla společnost Opinium v únoru pro OneFamily mezi 3 000 lidmi ve Velké Británii ve věku 18 až 40 let.