Zahálka, lenošení a chybějící sociální dovednosti. Část dospělých se obává vlivu chytrých zařízení na děti

Nedostatek pohybu, lenost a ztráta sociálních dovedností. To jsou jevy, kterých se dospělí u dětí ohledně užívání moderních technologií nejvíc bojí. Zjistil to průzkum bezpečnostní společnosti Eset, kterého se v prosinci loňského roku zúčastnilo tisíc respondentů starších 15 let. Průzkum se ale dospělých ptal třeba i na to, jak dětem nastavují pravidla pro užívání chytrých zařízení nebo v kolika letech jim pořizují jejich vlastní chytrý telefon. Praha 17:59 12. března 2023

„Od začátku jsme se snažili, aby nebyl od technologií izolovaný,“ popisuje pro Radiožurnál Ondřej Ptáček z Prahy. Má tři děti - dvě dospělé dcery a desetiletého syna Štěpána. Ten má vlastní chytrý telefon a také počítač, který používá hlavně k hraní her.

„Aby to nepoužíval moc, tak mu to kompenzujeme tím, že se mu snažíme vymýšlet jiné aktivity. Chodí dvakrát týdně na atletiku, jeden den na ping-pong. Takže když přijde ze školy, tak toho času nemá tolik,“ dodává.

Obavy z toho, že budou mít děti kvůli času strávenému na počítači nebo telefonu nedostatek pohybu, má podle průzkumu společnosti Eset 21 procent dospělých Čechů. Konkrétně u dětí do 14 let se to ale neprokázalo.

„Nejnovější výzkumy ukazují, že u dětí pořád jsou mezi nejoblíbenějšími aktivitami trávení času venku s kamarády, sportem a poté jsou tam teprve technologie. U dětí nad 14 let se čas mění, velice často ho využívají na sociálních sítích ke kontaktu s vrstevníky,“ upřesňuje dětská psycholožka Kamila Ryšánková.

Dospělí Češi se obávají i dalších rizik, která dětem na internetu hrozí - kyberšikany, přístupu k násilnému obsahu nebo pornografii. Pozor by si ale měli dát i na další věci.

„Vidíme tam i bezpečnostní rizika jako phishing, malware, že si dítě něco omylem stáhne. A ani neví, že tam jsou možná rizika kybernetických útočníků. Pozorujeme z praxe také to, že na sociálních sítích číhají nejen predátoři, ale i děti samy mezi sebou vytváří intimní obsah,“ doplňuje bezpečnostní analytička společnosti Eset Vladimíra Žáčková.

Má trávení času na chytrých zařízeních negativní vliv na dětskou psychiku? | Zdroj: Eset

Celkem 40 procent Čechů by podle průzkumu koupilo dětem první chytrý telefon mezi devátým a dvanáctým rokem. Třetina lidí by jim ho pořídila už do první třídy. A co se týče pravidel pro užívání telefonů nebo počítačů, víc než polovina dospělých věří, že stačí jen ústní domluva. Při nastavování pravidel je navíc důležité, aby se na nich shodly jak rodiče, tak i děti.

„Nejlepší a nejjednodušší cestou je začít nastavovat zdravé hranice a pravidla pro užívání technologií od útlého věku. A postupně to s vývojem nastavovat dál, třeba že nebereme telefon do postele, zavedeme zóny bez technologií a jdeme dítěti v tomto příkladem,“ zdůrazňuje Ryšánková.

Podle í by se děti do dvou let s technologiemi neměly setkat vůbec. Do čtyř let by pak u jakékoliv obrazovky měly strávit maximálně hodinu denně. U dětí ve školním věku záleží hlavně na tom, jestli technologie používají k mimoškolním aktivitám nebo k procvičování učiva. Na to, aby děti uměly s technologiemi správně pracovat a vyhnuly se rizikům, se zaměřil i projekt ministerstva školství.

„Abychom je učili správně technologie používat. Jedním z příkladů je podívat si s dětmi o negativních rysech a upozorňovat na ně. Děti to nenapadne, když jsou rodiče s digitálními technologiemi nebo děti dostávají tablet, aby se zabavily,“ vysvětluje vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání resortu Anna Stočesová Martinková.

Kolik hodin mají trávit děti na chytrých zařízeních? | Zdroj: Eset

Ministerstvo projekt spustilo v polovině loňského roku. Od té doby se do něj zapojilo zhruba 4500 škol a školek.

Průzkum společnosti Eset se uskutečnil formou online panelu Instant Research, který mezi 9. a 12. prosincem 2022 vyplnilo 1000 respondentů ve věku 15 a více let.