Mobily by se měly o přestávce omezit, míní učitel. Je to jedna z možností relaxace, oponuje výzkumník

Nakolik bychom měli omezovat aktivitu dětí na smartphonech? Otázku opět rozvířila kniha psychologa Jonathana Haidta nebo zákaz telefonů na školách, který chystá Slovensko. „Omezovat mobily o přestávce není potřeba, ve výuce pro účely zábavy ano," míní David Šmahel z Masarykovy univerzity. Dominik Voráč z Univerzity Palackého je pro omezení mobilů na školách, ale ne plošně. „Na základních školách bych je omezil, na středních ne," říká učitel. Pro a proti Praha 21:09 25. dubna 2024

Podle Voráče jde o složité téma a ani výzkumy o vlivu mobilních telefonů na studenty nemají jednoznačné výsledky. „Podle některých studií má omezení mobilních telefonů ve školách přínos, ale jsou i výzkumy, které to nepotvrzují,“ řekl pro Český rozhlas Plus.

„Na druhou mám zkušenosti jako pedagog a bavím se i s učiteli, kteří říkají, že omezení zavedli a osvědčilo se to, protože žáci spolu více komunikují, zahrají si hry, třeba ping-pong, o přestávce jdou na nádvoří školy na čerstvý vzduch a tak dále,“ popisuje Voráč.

Podobné výsledky přinesl i výzkum Univerzity Palackého z roku 2019, který mimo jiné zjišťoval, jak zákaz či povolení používání mobilu o přestávce ovlivňuje aktivity. Naopak podle studie Masarykovy univerzity, kde je vedoucím vědeckého týmu David Šmahel, je bez ohledu na telefony mezi dětmi nejčastější přestávkovou aktivitou bavení se se spolužáky.

„V našem reportu jsme zjistili, že se fakticky neliší děti, které mobil o přestávkách používají a ty, které ho nepoužívají. Na školách, kde to je zakázáno i povoleno, děti podobně komunikují, podobně se pak soustředí v hodině a tak dále,“ přibližuje výzkumník.

„A pokud vím, report Univerzity Palackého nezjistil nějak výrazně jiné výsledky. U obou reportů byly takové, že vliv používání mobilů o přestávkách je žádný nebo minimální,“ doplňuje.

Mobil jako sociální most

„Každopádně to vycházelo tak, že ve školách, kde zákaz byl, se děti věnovaly jiným činnostem,“ reaguje Voráč. „Mícháme hrušky s jabkama. Máme zákaz mobilních telefonů o přestávkách, ale také to může být po celou dobu pobytu ve škole. Myslím si, že mobil může být skvělá didaktická pomůcka v hodině, ale ne o přestávkách.“

„Škola by měla učit žáky jednak nějaké seberegulaci, ale také tomu, že i reálný svět je dobrý. Protože podle výzkumů děti tráví v digitálním světě skoro pět hodin denně,“ upozorňuje Voráč.

Šmahel argumentuje, že mobil o přestávce používá jen malá část dětí, přičemž pro některé děti může telefon představovat bezpečné prostředí, které má jiné přínosy, pokud třeba nefungují dobře v interakci se spolužáky.

„Pokud je dítě dejme tomu sociálně vyloučené, je lepší, když se baví na mobilu s nějakým kamarádem v jiné třídě nebo hraje hru, než když jenom sedí a kouká před sebe. A opravdu jsem neviděl výzkum, který by řekl, že to těm dětem nějak škodí a masivně nekomunikují,“ konstatuje vědec.

Rodič by měl být markeťák volného času

Voráč připouští, že socializace může probíhat i skrze sociální sítě nebo hraní her a online komunikaci. „Ale je otázka, jestli je to potřeba ve škole. Protože žák má pak nějaký volný čas, kde může hrát hry a komunikovat s ostatními,“ uvažuje.

Podle Šmahela by zákaz používání mobilů o přestávkách sice neměl mít negativní vliv na digitální gramotnost dětí, část z nich ale kvůli němu přijde o možnost jistého způsobu relaxace a uvolnění, které o přestávce využívají.

„Přestávky ve škole nezabírají tolik času, aby se dítěti snížila digitální gramotnost. Varoval bych spíš před omezováním používání digitálních technologií ze strany rodičů, protože to může vést ke snížení digitálních znalosti – což nechceme,“ konstatuje.

Podle Voráče rodiče musí nastavit jasná pravidla využívání chytrých telefonů, která by dítě mělo dodržovat.

„Jak říká i socioložka Michaela Šlosarová, rodič by měl být markeťák volného času a ukázat alternativy, co se dá dělat v reálném světě, aby to částečně nahradilo ten digitální. Třeba výlety, sport, cokoliv – zkrátka zabavit dítě, aby nemuselo být na mobilu a nevidělo to jako primární zdroj zábavy a relaxace,“ míní učitel mediální výchovy.

Jak vidí oba experti souvislost mezi boomem nových technologií a nárůstem psychických problémů u dětí? Poslechněte si celou debatu výše.