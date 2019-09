VIDEO: Hradecký zubař propadl vláčkům. Vykácel kus zahrady, aby mohl mít zahradní železnici

Stanislav Komárek z Hradce Králové kouzlu modelářství propadl už v dětství. Jeho děda jezdil na dráze trať Hradec Králové – Praha. Okolo obce Sokoleč, kde rodina bydlela, navíc jezdil vlak, což jako kluk miloval. Začal tedy s modelařinou a nikdy ji neopustil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Uznávaný stomatolog Stanislav Komárek z Hradce Králové kouzlu modelářství propadl už v dětství

Jeho vášeň se smyslem pro detail se promítla i do jeho profese. Stal se uznávaným stomatologem a přiznává, že je to trochu nemoc z povolání, protože stále musí něco vyrábět.

Když to nejsou zuby, je to most, tunel, nádraží, zvonička a tak dále.

Krajinky má rozložené v dětském i obývacím pokoji a venku září jeho chlouba – zahradní železnice!

Stanislav Komárek říká, že v posledním roce málem oslepl, jak moc a rychle chtěl mít všechno hotové a lepil a stavěl a skládal.

Když se nedaří, umí si i pořádně zanadávat. Ale modelařinu prostě miluje a teď mají z jeho úsilí radost vnoučata a děti z celého okolí.

Fotogalerie (11)