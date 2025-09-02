Moderní obytná čtvrť ve starých kasárnách. Dašice na Pardubicku uvolnily areál pro firmy a developery
Rozbujelá zeleň, skládky suti, zchátralé vojenské budovy, sklady a mezi tím vším nová bytová výstavba. I takhle můžou v dnešní době vypadat plochy bývalých kasáren. V posledních 30 letech převedl stát nepotřebné areály na 86 obcí. Třeba v Dašicích na Pardubicku se snaží potenciál takového území využít pro firmy, nové bydlení a občanskou vybavenost. Zjistil Český rozhlas Pardubice.
V území bývalého vojenského prostoru v Dašicích stojí moderní obytná čtvrť s osmi bytovými domy. Dva z nich jsou momentálně rozestavěné a na lešeních se pohybují dělníci.
„Žije se mi tu dobře, s manželkou si velmi ceníme toho, že je tady kousek přírody. Máme psa, příroda je velmi na dosah, když to porovnáme s Pardubicemi,“ říká Jakub Dian, který zde nedávno sehnal nové bydlení.
Moderní zástavbu ohraničují z části polnosti, ale z opačné strany i kasárenské budovy. Lidé z bytovek vidí na bývalé armádní hangáry, garáže a ubikace. Raději tam nechodí.
„To všechno už postavili potom rakeťáci, tady bylo spoustu aut. Stav je takový, když to vezmu podle sebe, že je to rozprodané a pronajaté,“ popisuje pamětník a bývalý správce areálu Stanislav Mádl.
Rozhodnutí města
Kasárna v Dašicích vznikla v době první republiky. Za komunistického režimu je armáda rozšířila o nové budovy. Po revoluci se tam pak střídali různí nájemci. Areál přešel ze státu na město v roce 2005.
„Bývalé vedení se muselo rozhodnout, jestli do nemovitostí bude investovat a udržovat je v nějakém stavebně technickém stavu. To rozhodnutí zřejmě bylo, že to není výhodné ekonomicky, tak se rozhodlo nemovitosti prodávat,“ říká nezávislý místostarosta Dašic Lubomír Vlček.
Stávající územní plán počítá z jedné třetiny s bytovou a ze dvou třetin s průmyslovou zástavbou a občanskou vybaveností. Třeba letos tady město dokončilo přestavbu zchátralé opravny vojenské techniky na hasičskou zbrojnici za 50 milionů korun.
Prázdnou budovu bývalého štábu nedávno bezplatně převedlo na neziskovou organizaci. Podmínkou bylo, že zchátralý dům organizace do tří let opraví na své náklady a zřídí v něm dům s pečovatelskou službou.
„Jdeme směrem, kdy se snažíme mít pod kontrolou ty záměry a developery a investory,“ dodává Vlček. Místní radnice chce při obnově bývalého vojenského prostoru jít i cestou pronájmu pozemků, třeba pro stavbu supermarketu, myčky na auta a benzínové pumpy.