Nízký plat a práce i 20 hodin v kuse. V Británii je moderní otroctví závažný problém, říká gerontoložka

Nedostatek kvalifikované pracovní síly nahrává rozvoji moderního otroctví. Jenom ve Velké Británii se počet zneužívaných lidí v pečovatelských službách oproti loňskému roku zdvojnásobil. Dopouštějí se toho i pracovní agentry. „I kdyby to bylo individuální zneužívání, je to prostě kriminální čin. V Británii je to velmi závažný a rozšířený problém, proti kterému se vláda snaží bojovat i pomocí legislativy,“ upozorňuje gerontoložka Iva Holmerová.

Londýn/Praha 22:12 28. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít