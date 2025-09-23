Moderní ovál, nový trávník a opravené zázemí. Liberecké sportoviště prošlo nákladnou rekonstrukcí

Atletický a fotbalový stadion v libereckém Sport parku je po rekonstrukci. Stála skoro padesát milionů korun. Po téměř roce stavebních prací se sportovci dočkali moderního oválu i nového trávníku.

„Spousta lidí už sem nechtěla jezdit závodit, stadion byl opravdu v příšerném stavu. Když jsme tady dělali jakýkoliv závod, tak se sem nikomu nechtělo. Věřím tomu, že teď se sem všem bude chtít, protože stadion je krásný a velký,“ říká předseda libereckého atletického Slovanu Vít Zákoutský.

Poslechněte si celou reportáž o zrekonstruovaném stadionu v Liberci

Ještě loni byl stadion v městském sport parku v nevyhovujícím stavu, nyní po modernizaci se podmínky pro sportovce výrazně zlepšily. Nový tartanový ovál a zázemí by měli příští rok hostit velké závody.

„Měli bychom sem příští rok přitáhnout největší atletickou akci v republice, což je mistrovství U18, U20, které se pořádá najednou a je to 1700 závodníků z celé republiky,“ doplňuje předseda Zákoutský. Nový stadion ocenili i samotní sportovci, kteří měli možnost nový povrch vyzkoušet.

Olympijská vítězka

Částkou sedm milionů korun rekonstrukci podpořil kraj, investice byla vyšší, než se původně očekávalo. „Nelitovali jsme peněz na to, abychom ještě dodatečně vylepšovali celý areál, jak jsme postupně zjišťovali, třeba některé nedostatky, tak abychom je napravili. Celkem to stálo 47 milionů korun. Ještě jsme dodatečně dali další dva na opěrnou zeď,“ říká pro Český rozhlas Liberec primátor města Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.

Kvalitní zázemí ocenila i dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková, která přijela slavnostní otevření podpořit. „Povrch je opravdu provedený velmi kvalitně. I velká tribuna, krásná nová provozní budova,“ popsala.

Atleti už mohou na stadionu trénovat. Fotbalisté si musí počkat do jara příštího roku, než se ujme nově vysetý trávník. Veřejnost může areál využívat mimo tréninků domácího Slovanu.

