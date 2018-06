Módní přehlídka duchů. Ženy v Saúdské Arábii nahradily drony

Organizátorům módní přehlídky se rozhodně nedá upřít vynalézavost. Tu ostatně chválili i návštěvníci.

Šaty na přehlídce v hotelu Hilton v saudskoarabské Džiddě byly zavěšené na ramínkách, která nad molem nesly drony. Proudy vzduchu látku rozechvěly a šaty proto vypadaly jako živé.

Nezvyklé módní přehlídky si všimli také lidé na sociálních sítích. Píší o tom, že místo modelů na přehlídce angažovali duchy. Někteří pak obrázky přirovnávají k záběrům z hororového filmu.

Reálný výsledek ale už tak radostný nebyl. Atmosféře nepomohly například zvuky, které drony při představování oblečení vydávaly.

Módní přehlídky jsou obvykle spojené s příjemnou hudbou, a ne se zvukem řvoucího křovinořezu. Předsedkyně saúdskoarabské Islámské módní a designové rady Alia Khanová sice pochválila snahu o inovaci, není to ale prý něco, co by podporovala. A zároveň si nemyslí, že se drony na přehlídkách znovu objeví.

Možná ale místo toho uspěje nový japonský doplněk - létající deštník, který dokáže dělat majiteli stín. Představila ho firma Asahi Power Service.

Její vynález dokáže neustále sledovat člověka, který tak může mít volné ruce. Novinka prý najde využití třeba při golfu. Použít se ale zatím dá jen na soukromých pozemcích. Na veřejných prostranstvích je totiž poletování dronů často zakázané.

