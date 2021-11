Unikátní učební pomůcka. Gymnázium v Moravské Třebové koupí studentům letadlo

Gymnázium a letecká střední odborná škola v Moravské Třebové rozšíří své učební pomůcky o jednu velmi neobvyklou. Škola koupí cvičný kluzák za 800 tisíc korun. Letadlo zaplatí Pardubický kraj a parkovat bude v hangáru na letišti ve Starém Městě. Moravská Třebová 10:01 27. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít L-13 Blaník těsně před přistáním na letišti v Chrudimi | Foto: Radovan Tůma

Obor letectví teď studuje na moravskotřebovském gymnáziu 60 žáků z celé republiky. Ve škole ho zavedli teprve před třemi lety. Podle ředitelky Aleny Plocové, na letišti ve Starém Městě můžou studenti využívat kluzáky tamního aeroklubu, ale strojů tam mají málo a zájem o létání narůstá. Proto chce škola kluzák vlastní.

Kluzák bude studentům sloužit na zemi i ve vzduchu. Ve škole pošilhávají i po vlastním vlečném letadle

„Provoz bude řešen v poplatku na plachtařské výcviky a uvidíme celkovou kalkulaci, jak to bude vycházet,“ říká ředitelka.

Jak je provoz takového kluzáku drahý, popsal vedoucí výcviku a odborný učitel Pavel Řeřicha. „Aby ten kluzák mohl letět, musí se do toho vzduchu dostat. Cena toho vytažení, to je cena leteckého benzinu, který se spotřebuje plus náklady související s provozem toho vlečného letadla.“

Studenti, kteří se věnují plachtařskému sportu, se ale podle Řeřichy do vzduchu mohou dostat i prostřednictvím navijáku.

Bude i letadlo s motorem?

Koupi vlečného letadla by ve škole uvítali také. Bylo by potřeba i na další druhy výcviku, protože někteří studenti létají výcvik na kvalifikaci PPL (soukromý pilot, z anglického private pilot license – pozn. red.). Odborný učitel nevylučuje, že škola podobný letoun bude do budoucna jako provozovatel letiště poptávat.

Pavel Řeřicha studenty nejen učí létat, ale zodpovídá také za jejich bezpečnost. „Já jsem předsedou aeroklubu a jsem zároveň i vedoucím zařízení pro výcvik a samozřejmě součástí výcviku je i bezpečnost létání, takže jsem během výcviku zodpovědný za dodržování bezpečnostních pravidel a bezpečnost studentů.“

Jak učitel dodal, kluzák nebude sloužit jen pro létání, ale jako vynikající učební pomůcka v předmětech, které se týkají údržby a provozu letadel.

První studenti oboru letectví na moravskotřebovském gymnáziu budou maturovat až v příštím školním roce.