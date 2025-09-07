Moravský Krumlov postavil nové Kulturní a kreativní centrum. Přestavba kinosálu vyšla na 48 milionů
V Moravském Krumlově na Znojemsku se v sobotu otevřelo Kulturní a kreativní centrum, které vzniklo rekonstrukcí bývalého kinosálu v tamní sokolovně. Má kapacitu 255 míst a jako první si ho užily děti, řekla mluvčí města Eva Fruhwirtová. Investiční akce vyšla na 48,2 milionů korun. Centrum má sloužit kultuře, vzdělávání a komunitním akcím.
Provozovatelem nového centra je příspěvková organizace města Kultura Moravský Krumlov. „Rekonstrukce trvala necelý rok. Sál si už dnes (v sobotu) dopoledne, ještě před slavnostním otevřením, napoprvé užily děti, konalo se v něm pro ně představení. Další představení jsou ještě dnes v plánu,“ uvedla mluvčí.
Oprava se týkala prakticky všech částí objektu – od hlavního sálu přes šatny, vstupní prostory, sociální zázemí až po technické a skladovací prostory. Dělníci vyměnili elektroinstalaci, rozvody vody, podlahy, dveře i zárubně.
Nová je vzduchotechnika. V interiéru je kombinace světlého dřeva, okrových a šedých tónů. Naopak jeviště je laděno kompletně do černé barvy, aby vyniklo vystoupení se scénickým osvětlením.
„Sál je vybaven profesionálním osvětlením a špičkovou audiovizuální technikou, která zajistí nejen kvalitní zážitky z koncertů, divadel nebo přednášek, ale také možnosti pro nahrávání, projekce a další multimediální formáty,“ uvedl ředitel Kultury Moravský Krumlov Jiří Ludvík.
Investice byla za téměř 48,2 milionu korun, přičemž 34,5 milionu pokryla dotace z ministerstva kultury a evropských peněz Národního plánu obnovy.
V sále před léty fungovalo kino, možné promítání ze sálu nicméně úplně nezmizí. „Promítání v sále je stále možné, na nějaké úrovni. Určitě ale nebudeme moci konkurovat profesionálním kinům,“ doplnila mluvčí.
Otevření Kulturního a kreativního centra se uskutečnilo při prvním ročníku Festivalu plném chuti, který se v sobotu ve zhruba šestitisícovém městě konal. Na programu byla například gastroshow, cimbálová muzika nebo koncerty. V nově otevřeném sále se v sobotu například ještě odehraje představení Komedie o komikovi.