Výroba unikátní vázky Hruška končí. Ze skla ji umí vytvarovat jen jediný sklář, um nemá komu předat

Zdeněk Drobný pracuje v karlovarské sklárně Moser 51 let. Letos se rozhodl odejít do důchodu, spolu s ním pak končí také specifická váza zvaná Hruška. Jak vznikla?

Výroba unikátní vázky Hruška končí. Ze skla ji umí vytvarovat jen jediný sklář. Natáčela s ním Ivana Sedláčková

„S bývalým výtvarným ředitelem Lukášem Jabůrkem jsme hodně spolupracovali na různých výrobcích. Přišel za mnou a měl na papíře namalovaný tvar té Hrušky. Byla specifická, v životě se tady v Moseru nedělalo, aby se to dělalo bez formy,“ vzpomíná pro karlovarský rozhlas Drobný.

„Začali jsme na osmi kilech, zkoušel jsem víc a víc nabírat, a pak jsme nabrali zhruba 15 kilo skla. Když jsem ji ale vyndal z pece, tak se mi ohnula píšťala,“ přibližuje. „Ve finále jsme nabrali přes 30 kilo skla,“ doplňuje Drobný.

Kvůli výrobě vázy tak musela firma koupit pro skláře nové nástroje. „Kvůli Hrušce se kupovaly nové píšťaly, protože ty původní na ní nestačily. Musely se koupit silnější píšťaly, aby to váhu udrželo,“ upřesňuje.

Vázy zvané Hruška | Zdroj: Moser

A jak dlouho taková výroba trvá? „Od prvního náběru po uražení do chladící pece to trvá 45 minut. Udělali jsme jich za den maximálně osm. Chybí totiž sklo a fyzicky by člověk pod tou vahou odešel na klouby,“ popisuje Drobný.

„Je to tak specifický výrobek, že tady teď není žádný sklář, který by tak fyzickou práci zvládl. Sportuji celý život. Když jsem začal s Hruškou, tak jsem jezdil na kole, hrál fotbal, chodil jsem do posilovny, na jógu.“

Vázu Hruška vyráběl Zdeněk Drobný ve sklárně Moser bezmála 10 let.

Za den se dá udělat jen osm kusů vázy Hruška | Zdroj: Moser