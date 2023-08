Mozku nejvíc pomůže fyzický pohyb a učit se novým věcem, radí trenérka paměti

Eva Fruhwirtová je trenérka paměti, zakladatelka Mozkoherny, fascinuje ji mozek a moderní technologie. „Říká se ‚Za vším hledej ženu‘, já říkám ‚Za vším hledej mozek‘. Je fascinující se o něj zajímat, je to velké dobrodružství!“ popisuje trenérka. Upozorňuje, že mozek je velmi komplexní, proto bychom ho měli trénovat v různých oblastech. „Je potřeba být všestranný, nezaměřit se na jednu činnost,“ radí v rozhovoru s Lucií Výbornou na Radiožurnálu. Praha 11:18 23. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenérka paměti Eva Fruhwirtová | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

V Mozkoherně cvičí hlavu roztěkaní studenti, zahlcení manažeři i senioři, kteří začínají už trochu zapomínat... Předpokládám, že každý trénuje něco jiného a nějak jinak?

Je to pravda. Každý věk přináší to své. Dospělí, manažeři, lidé v produktivním věku... jsou dost zahlcení, trénujeme, jak se uvolnit, jak mozek vypnout. U starších lidí trénujeme paměť, ale i studenty, školáky provádím tím, jak paměť a mozek fungují, aby to dokázali využívat v praxi ve škole.

Je na nás hledat aktivity, kde naše pozornost vydrží delší dobu. Velmi dobře to funguje u aktivit, které máme rádi, do kterých se ponoříme, radí Eva Fruhwirtová

Hovoříte ke generaci Y, Z. Četla jsem vědecké studie, tam se hovoří o schopností soustředění těchto generací a pohybuje se to na neuvěřitelných hodnotách mezi 8 a 12 vteřinami, což je šílené... Jakým způsobem se dá pracovat se soustředěním tak, že to dokážu protáhnout na pár minut, nebo dokonce k deseti patnácti minutám?

Je to o tréninku a o tom, že se snažíme prodlužovat délku soustředění. Když se podíváme i na délku reportáží v rozhlase, taky se zkracují. Je na nás hledat aktivity, kde naše pozornost vydrží delší dobu. Velmi dobře to funguje u aktivit, které máme rádi, do kterých se ponoříme.

Různé deskové hry a mozkohračky vás vtáhnou a vy mozek trénujete, trénujete prodloužení pozornosti. A kolikrát hledáte řešení deset minut a skoro ani nevíte, že se soustředíte, a to je pro mozek báječné!

Co když to někdo nedokáže? Vsadím se, že když má někdo osmivteřinovou schopnost soustředění, tak tři minuty nedá, může tam s tím švihnout a odejít...

Stává se to. Každopádně dobrý tip pro rodiče: nenabízet dětem šest osm aktivit. Vyberme si jednu, prozkoumejme ji ze všech stran, najděme řešení a ono to potom půjde. Osm sekund je standard, ale jak je to chytlavé, barevné, vypadá to hezky, mozek nás k tomu přitáhne a udrží.

K vám si chodí „hrát“ nebo trénovat mozek různé kategorie dětí i dospělých. Vidíte i ty děti, které mohou velmi dobře stejně fungovat na hrách v telefonu, na videohrách na počítači... Dá se za vás vydat skóre, co versus co vítězí?

Doba je taková, že hry na tabletech, počítačích, v telefonech jsou velmi lákavé. Neříkám, že je to úplně špatně. Je spousta i dobrých a zajímavých aplikací a her na trénink mozku a různých kognitivních funkcí. Každopádně je dobré to střídat.

Když s dětmi pracujete – ve škole, doma, při různých volnočasových aktivitách, je na nás dospělých jim nabídnout a možná i ukázat některé aktivity a hračky, se kterými my jsme vyrůstali, protože ony o nich nevědí. Pamatuju si, jak jsme třeba skákali gumu před domem nebo jsme hráli hry, které když řeknu nahlas (třeba Rybičky, rybičky, lovte se), všichni zbystří, ale dnešní děti je neznají. Je úkol nás dospělých vést děti k těmto aktivitám a hrám.

Fyzický pohyb

Co čtete?

Ráda sahám po knihách, které vysvětlují, jak mozek funguje a jsou určeny pro děti. Je to tam vysvětleno velmi jednoduchým způsobem. I já se snažím lidem vysvětlovat, jak mozek funguje, velmi jednoduše.

Občas jsou tam i nějaké složitější knihy, k těm se často vracím. Naposledy jsem měla rozečtenou knihu z edice Forbesu, jak doběhnout svůj mozek. Tam se píše o stresu, o pohybu. Je fascinující, že mozek se dá trénovat i pomocí pohybu...

Pomocí pohybu fyzického?

Ano, pokud se potřebujeme zbavit stresu, je potřeba ho vyběhat nebo nějakou fyzickou aktivitou ze sebe dostat ven. Na to se často zapomíná. Když se bavím o tom, jak mozek trénovat v široké škále, říkám: Zkuste víc chodit, běhat nebo si najděte sport.

Trénujete vlastní paměť nebo vám stačí to, co nahrajete v Mozkoherně v rámci své práce?

Trénuju, snažím se o to každý den. A hlavně se snažím o to, abych se zajímala o nové věci. Náš mozek se potřebuje učit novým věcem. A každá změna bolí, někdy až fyzicky. Protože už nejsem nejmladší, snažím se ke všem novým věcem přistupovat s dětskou zvídavostí a zkoumat, co mi to může dát.

Jak vypadá myšlenkový fotbal? Co je to mozkový jogging? Jak vnímá Eva Fruhwirtová moderní technologie a jaký mají vliv na nás jako uživatele? Poslechněte si celého Hosta Lucie Výborné v úvodu článku.