Norské úřady utratily oblíbenou mrožici Freyu. Kvůli lidem neměla dostatek odpočinku a byla vystresovaná

Možnost nebezpečného incidentu nebyla jediným důvodem k tomu, aby úřady zakročily. Podle veterináře se zhoršil zdravotní stav mrožice, která kvůli zájmu lidí neměla dostatek odpočinku a byla vystresovaná. Podle šéfa Ředitelství norského úřadu pro rybolov Freyu úřady utratily humánním způsobem.

„Rozhodnutí usmrtit mrože bylo přijato na základě celkového posouzení přetrvávajícího ohrožení bezpečnosti lidí,“ uvedl podle agentury AFP Frank Bakke-Jensen z norského úřadu pro rybolov v dnešním oznámení.

Mroži žijí obvykle v arktické oblasti, ale Freya, která dostala jméno po nordické bohyni lásky a krásy, se stala letní atrakcí norské metropole, v jejíž vodách se vyskytovala od 17. července.

Navzdory nepřetržitým výzvám úřadů, aby se lidé k mořskému savci nepřibližovali a nerušili ho, samička vážící kolem 600 kilogramů se těšila až nebezpečnému zájmu. „Důkladně jsme zvážili všechna možná řešení. Dospěli jsme k závěru, že nemůžeme zaručit blaho zvířete žádným dostupným prostředkem,“ řekl Bakke-Jensen.

Mluvčí norského ministerstva pro rybolov Nadia Jdainiová uvedla, že úřady byly v minulém týdnu svědky několika potenciálně nebezpečných incidentů, včetně toho, že lidé s mrožem plavali. K Freye se také přibližovali s dětmi, aby si ji vyfotografovali, a házeli po ní věci. Dodala, že o těchto incidentech byla informována policie.

Freya, the 600-kg walrus, has taken up residence in Norway's 🇳🇴capital city of Oslo, capturing the hearts of locals while basking in the sun.



