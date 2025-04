Museli jsme dokázat, že když varhany zahrají naplno, tak katedrála zůstane stát, vypráví Skřejpek

V katedrále svatého Víta na Pražském hradě začala instalace nových varhan. Nástroj byl postaven ve španělské varhanářské dílně, a to díky mnoha dárcům, institucím a jednotlivcům, kteří přispěli do veřejné sbírky organizované Nadačním fondem Svatovítské varhany. Vybralo se 106 milionů korun. „Nutně potřebujeme velké varhany, které krásně naplní celý chrám krásným velkým zvukem,“ vypráví Jakub Skřejpek, zástupce Nadačního fondu Svatovítské varhany. Host Radiožurnálu Praha 0:10 22. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V následujících týdnech bude varhany sestavovat tým odborníků na kůru katedrály | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když jste se rozhodli, že je třeba nové varhany pořídit, tak existuje něco jako veřejná soutěž, že oslovíte varhanářské firmy a dáte jim takovou monumentální zakázku?

Je to tak, ale ještě bych to vzal malinko zpátky v čase. Hybatelů bylo mnohem víc, jedním z nich je regenschori Josef Kšica, který to, že varhany nejsou v celém chrámu slyšet, dlouho opakoval dnes už emeritnímu arcibiskupovi Dominiku Dukovi, až řekl, že ano. A takhle to začalo.

Nenašli jsme u nás varhanáře, který by takové dílo dokázal vykonat, ale chtěli jsme českou stopu. A tak ve varhanách bude český křišťál, přibližuje Jakub Skřejpek, zástupce Nadačního fondu Svatovítské varhany. Poslechněte si celý rozhovor

A myšlenka je tak jasná a samozřejmá, protože katedrálu vnímáme jako symbol vlasti. V době, kdy se nám daří docela dobře, byť si to málokdy připouštíme, je správná chvíle symbol naší vlastní dokončit. Rozhodnutí udělat to veřejnou sbírkou bylo správné. A pak přišla i veřejná soutěž o toho, kdo varhany postaví.

106 milionů korun. Stačilo to?

Skoro ano. Ještě 2,5 milionu korun bychom potřebovali vybrat, abychom varhany nejenom postavili, ale abychom splnili všechny požadavky, které na nás kladou právní předpisy.

Nástroj začala stavět varhanářská dílna Gerharda Grenzinga, předpokládám, že do katedrály musel přijet, aby viděl prostor. Vzpomenete si na jeho první reakci?

Ano, bylo to úžasné. Mimo jiné to, že Gerhard Grenzing získal zakázku, mělo několik důvodů. Jedním z nich bylo, že řekl, že postaví pro Čechy české varhany s českým zvukem. Dal si velkou práci a objel po České republice nejvýznamnější varhany, které máme. Hrál na ně, poslouchal je a podle toho naprojektoval varhany do katedrály svatého Víta. Takže si naposlouchal český varhanářský zvuk.

A za druhé byla klíčová jeho druhá návštěva. Postavil si malé klávesy a do toho zapíchal několik píšťal. Zjistil, že zvuk se katedrálou nese velmi špatně, protože pískovec pohlcuje zvuk a skončilo by to neslavně, protože by varhany nebylo slyšet. Takže tehdy rozhodl, že varhany musí zvednout nahoru o šest metrů, aby zvuk nesly skleněné vitráže, takže jsme byli zachráněni.

Návštěvy pana Granzinga vždycky přinesou něco pozitivního a dobrého. Poslední bude při žehnání svatovítských varhan příští rok na svátek sv. Víta, čili 15. června.

Zaujala mě práce se zvukem, neměli jste obavy, aby to katedrála ustála?

My ani tak ne, ale jak se ukázalo, tak mnozí lidé, kteří nám měli vydat různá povolení, ano. Když varhany zahrají naplno, tak to nese vibrace a mohlo by se stát, že to s katedrálou bude něco dělat.

Nakonec, když se instaloval zvon Zikmund, tak se to zkoumalo také. Takže jsme museli dokázat, že když varhany budou hrát naplno, tak katedrála zůstane stát.

Jak náročné bude sestavit nástroj se šesti tisíci píšťalami? A kdy si varhany poprvé poslechneme? Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu výše.