Sympaťák Vojtěch Urban je Muž roku: Jsem vděčný za důvěru, budu se snažit dobře Česko reprezentovat

Jubilejní 20. ročník soutěže Muž roku zná své vítěze. Titul pro rok 2019 si z Náchoda odvezl sympaťák Vojtěch Urban. „Těším se, že budu reprezentovat Česko na světové soutěži, myslím si, že jsem se připravoval svědomitě. A soutěž mi hodně dala,“ řekl Urban pro Český rozhlas Hradec Králové bezprostředně po zisku titulu mužské krásy. Hradec Králové 16:25 4. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jubilejní 20. ročník soutěže Muž roku vyhrál Vojtěch Urban. | Zdroj: archiv soutěže Muž roku

Do studia Českého rozhlasu Hradec Králové přišel jak ředitel soutěže Muž roku David Novotný, tak i nový Muž roku, který byl zvolen v Náchodě 23. srpna. Jmenuje se Vojta Urban a je hodně vysoký.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Volba nového Muže roku 2019 proběhla v Náchodě

Vojto, moc gratulujeme k vašemu úspěchu. Co pro vás znamená být Mužem roku?

Určitě jsem vděčný porotě za důvěru, kterou do mě vložila, a budu se snažit titul hodně dobře reprezentovat. Počáteční emoce už opadly a teď přicházejí povinnosti a ona zodpovědnost.

Byl jste překvapený, když na pódiu onoho 23. srpna v Náchodě zaznělo vaše jméno?

Přiznám se, že jsem překvapený docela byl. Do poslední chvíle mé pocity spíš směřovaly k tomu, že jsem si přijel ten večer užít. Až když se vyhlásilo druhé jméno, tak jsem se tak rozhlédl po řadě zbývající finalistů a říkal jsem si, že by to mohlo opravdu dopadnout. Takže jsem byl hodně překvapený.

Měl jste připravenou nějakou děkovnou řeč?

Nebylo nic připravené, bylo to autentické. Slov potom pro novináře padlo spoustu, ale rozhodně jsem si žádnou řeč dopředu nepřipravoval.

Davide, byl to i váš favorit?

Asi už mohu přiznat, kdyby Vojta nebyl v první trojici, tak jsem mu chtěl udělit svoji ředitelskou cenu. Takže já jsem velmi spokojený, protože Vojta je velmi distingovaný, má dobré vystupování, dobře mluví.

Kdo je Vojtěch Urban? Kromě toho, že je v současné chvíli úřadujícím Mužem roku.

Podnikám v oblasti zdraví a životního stylu. A když to zjednoduším, tak s mým týmem pomáháme lidem vytvářet správné návyky, aby zkrátka byli fit, zdraví a spokojení. Zaměřujeme se nejen na osobní klientelu, ale pomáháme i třeba pracovníkům ve firmách, kde je vzděláváme a vedeme ke kompenzaci sezení, ke zlepšení spánku nebo stravovacích návyků. A také pracujeme se stresem či work-life balancem. Má kariéra začala u osobního trenérství. Celé dětství jsem hrál hokej. Takže vazba na pohyb tam byla vždy, a i když jsem potom studoval matematiku nebo finance. Vášeň pro pohyb a zdraví nakonec zvítězila a zaválo mě to tímto směrem.

„Má kariéra začala u osobního trenérství. Celé dětství jsem hrál hokej a vášeň pro pohyb a zdraví nakonec zvítězila.“ Vojtěch Urban (Muž roku 2019)

Kdo vás přihlásil do soutěže krásy pro pány? Byl jste k tomu donucen nebo jste se sám rozhodl?

Já se přiznám, že mě mí klienti už vlastně historicky propojovali nějakým způsobem s Davidem. A tím, že jsem dělal do oboru fitness, tak byly takové impulzy, že by bylo fajn se trošku zviditelnit. Nicméně dva tři roky jsem to ignoroval. Teď před letošním ročníkem přicházely nějaké impulzy, ale já jsem vždy uvažoval o tom, že bych chtěl být brán spíš jako odborník než nějaký model. Nicméně na začátku roku jsem dělal rozhovor s Lenkou Špillarovou a ona za mnou potom přišla a říká, Vojto, nechcete přijít na casting Muže roku? Možná by to mohlo být zajímavé. A když najednou přišel impulz od někoho cizího, tak mi to začalo vrtat hlavou. V dubnu jsem na poslední casting dorazil a dopadlo to tak, jak to dopadlo.

Přítelkyni máte?

Přítelkyni nemám. Jsem teď singl.

Finále soutěže Muž roku 2019 v Náchodě. | Zdroj: archiv soutěže Muž roku

Nepřišly už nějaké nabídky potom, co jste zvítězil? Protože mít doma Muže roku, to musí být terno pro dívky.

Nějaké nabídky přicházejí. Tuším, že hned druhý den někde psali, že už mi chodí i fotky nahoře bez. Tak to zatím nechodí. Každopádně ale zvýšený zájem registruji.

Vojta se stal jubilejním dvacátým Mužem roku. Davide, mohli bychom připomenout krátce první ročník? Jak vůbec vznikl ten popud udělat soutěž krásy pro chlapy.

Bylo mi nějakých 18 let, když jsem si říkal, proč neudělat nějakou soutěž pro chlapy. Protože těch missek a dámských soutěží tady bylo spousta. Bylo to velice těžké, protože když jsem viděl na ulici nějakého hezkého kluka, říci, pane, nechcete se přihlásit na Muže roku? Takže bylo obzvlášť obtížné první ročník zorganizovat. Ale pak se to dalo dohromady, spíš jsem vypadal trošku jako úchyl, když oslovujete mladé muže a lákáte je na Muže roku. Ale první ročník se povedl a pak už to mělo stoupající tendenci. Jsem za to velmi rád, když v tuto chvíli vlastním pět mezinárodních licencí a už se hlásí stovky uchazečů o ten titul.

„V 18 letech jsem se rozhodl udělat soutěž pro chlapy. Teď už mám pět mezinárodních licencí a hlásí se stovky uchazečů o titul.“ David Novotný (organizátor soutěže Muž roku)

Letos se přihlásilo 958 uchazečů. Tak to už je rekordní. Přijelo se letos podívat všech předešlých 19 mužů roku?

Zval jsem je a nepřijeli úplně všichni, protože byli třeba na dovolené v zahraničí nebo mají i práci v zahraničí. Ale přijelo jich asi 10. Takže to bylo velice milé.

Jaké to bylo vidět těch 10 pohromadě? Stárnou? Prvnímu muži roku už je přes 40 let, ne?

Přesně tak, ale musím říct, že jsou to už opravdu pánové a mají dobré vystupování. Zrají jako víno.

Možná jim právě tato soutěž ukázala cestu do života. Jak se ve společnosti chovat, jak vystupovat. Byl to jejich start.

Je to tak. Někteří se modelingu věnují doteď. A já jim jen otvírám pomyslné dveře do světa modelingu a showbyznysu. A záleží hlavně na nich, jak s tím naloží.

Vojtěchu, co pro vás bylo při té soutěži nejtěžší? A na druhou stranu, co jste si na pódiu nejvíc užil? Protože disciplín bylo několik.

Pro mě osobně úplně nejtěžší byla asi příprava na promenádu v plavkách a přehlídku spodního prádla. Protože jsem měl vždy problém s váhou a tak nějak jsem nevyhledával místa, kde bych se prostě obnažoval, ani jsem nechodil moc na koupání nebo tak. Takže, i když se tělo podařilo nějak během léta vypracovat, tak přepnout hlavu, abych tam před 800 lidí vyběhl s čistou hlavou a užil si tu přehlídku, to byla největší výzva.

Tuhle vaši krásnou postavu jste si vypracoval jen během letošního léta?

Ne, to je dlouhodobá práce. To jsou poslední tři čtyři roky. Nějak se to zlomilo a váha se ustálila. To byla asi největší výzva. Nicméně, když jsem ve čtvrtek přijížděl do Náchoda, protože nás čekalo ještě den a půl nacvičování, tak jsem byl opravdu spokojený s tím, jak jsem se připravil. Na ten večer jsem se těšil a už jsem to bral jako malé vítězství. Protože to byla skvělá zkušenost. Kolem celé soutěže je spousta skvělých lidí v realizačním týmu, kteří mi na mé cestě dali spoustu skvělých doporučení. A vygradovalo to večer, jak to skončilo.

Finále soutěže Muž roku 2019 v Náchodě - vítěz Vojtěch Urban. | Zdroj: archiv soutěže Muž roku

Co teď bude dál? Protože budete reprezentovat naši republiku na nějakých světových soutěžích.

Je to tak. Někdy po Novém roce vyrážím na soutěž Mister International, kde změřím síly s muži z celého světa. A už se začínají nabalovat nějaké povinnosti, ať už jsou to rozhovory s novináři, různé akce, nabídky na focení, na přehlídky. Čekám, co všechno se bude dít. Zatím si to užívám.

David Novotný: Vojta bude hrát také ve filmu, ale on to ještě neví. Teď se to dozvěděl. Bude to taková česká komedie.

Tak co na to říkáte, Vojto?

Nevím, co budu v té komedii hrát, to bude docela zásadní. Ale musím říct, že čas strávený před kamerou si užívám čím dál víc a víc. Částečně se tomu věnuji i profesně. Takže to bude určitě super výzva.

My vám samozřejmě budeme držet palce. Ať se vám ve všem daří. Když už máme nejkrásnější ženu světa Taťánu Kuchařovou, tak by bylo pěkné, kdybychom měli i nejkrásnějšího muže světa. Ještě se zeptám, Davide, protože všechny vaše akce mají i charitativní podtext, co plánujete v nejbližší době? Bude zase Nej sestřička?

Bude, už 5. října v Náchodě, kde bude soutěžit 12 zdravotních sestřiček. Je to takové poděkování za jejich náročnou a obětavou práci. A musím říci, že tam máme ve finále jednu zdravotní sestřičku z Jičína a jednu z Trutnova. Takže se přesuneme od nejkrásnějších mužů k sestřičkám.

Davide a Vojto, děkuji za návštěvu i za rozhovor. Mějte se krásně, na shledanou.

Děkujeme za pozvání, mějte se krásně. Na shledanou.

Fotogalerie (7)