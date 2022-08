Muž v Indii se přes 20 let soudil o šest korun. Spor s dopravní společností vyhrál

Šestašedesátiletý indický právník Tungtath Čaturvedí se více než 20 let soudil s přepravní společností kvůli předražené jízdence na vlak, za kterou v roce 1999 zaplatil v přepočtu o šest korun víc. Minulý týden spotřebitelský soud rozhodl v jeho prospěch a firma mu musí částku i s úroky a odškodněním uhradit. O případu ve čtvrtek napsal web stanice BBC. Dillí 15:16 11. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaměstnanec přepravní společnosti muži v nádražní pokladně naúčtoval 90 místo 70 rupií (asi 27 místo 21 korun) (ilustrační foto) | Foto: Rana Sajid Hussain | Zdroj: Reuters

Čaturvedí v indickém státě Uttarpradéš cestoval z Mathury do Murádábádu, když mu zaměstnanec v nádražní pokladně naúčtoval 90 místo 70 rupií (asi 27 místo 21 korun) za dvě jízdenky, které stály 35 rupií (asi 10 korun) za kus.

Muž prodavače na chybu upozornil, ale nedomohl se tehdy žádné náhrady a rozhodl se na přepravní společnost i jejího zaměstnance podat žalobu ke spotřebitelskému soudu v Mathuře. Soudní spor trval dlouho i kvůli tomu, že indický soudní systém je přetížený. Čaturvedí se nicméně účastnil 120 soudních jednání.

„Čas a energie, které jsem při boji v tomto případu ztratil, nejdou vyčíslit penězi,“ řekl. Minulý týden ale soud Čaturvedímu přiřkl nárok na odškodnění 15 000 rupií (asi 4447 korun) a společnost mu do 30 dnů musí navíc vrátit oněch 20 rupií navýšených o 12 procent za každý rok mezi lety 1999 a 2022.

Čaturvedí uvedl, že odškodnění je nicotné a nevynahrazuje mu „psychická muka“, kterými si musel během těch let projít. V soudním sporu pokračoval navzdory výzvám rodiny, která jej označovala za ztrátu času.

„Nejde o peníze. Celou dobu šlo o boj za spravedlnost a boj proti korupci. Stálo to za to. A jelikož jsem sám advokát, nemusel jsem nikomu platit, ani platit výdaje za cestu. To by se mohlo prodražit,“ řekl Čaturvedí a dodal, že věří, že jeho případ bude inspirací pro jiné. „Člověk se nemusí vzdát jen proto, že boj vypadá obtížně,“ dodal advokát.