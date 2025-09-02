Na Královéhradecku sílí trend prodejů ze dvora a samosběru. Někteří ovocnáři tak prodají celou úrodu
Stále více lidí využívá v Královéhradeckém regionu možnost koupit si zemědělské produkty přímo od zemědělců. Místo cesty do supermarketu tak jezdí autem na dvory zemědělských statků, kde se ovoce nebo zelenina vypěstovaly. Sílící trend potvrzuje regionální Agrární komora.
Samosběr a prodej ze dvora mají společné, že se nakupuje přímo u farmáře, který většinou prodává své vlastní produkty. V případě, že farmář prodává i úrodu odjinud, měl by to zákazník vědět, přestože zákon to vyloženě neupravuje.
U samosběru jistotu lidé mají, jelikož sklízí sami přímo na poli nebo v sadu, kde ovoce nebo zelenina vyrostly. Úrodu si však musí sami buď sebrat ze země, jako v případě česneku, brambor nebo cibule, nebo otrhat ze stromů, typicky u jablek.
Prodejem ze dvora je míněno to, že si farmář otevře malý obchůdek s vlastními produkty. Cena prodeje ze dvora bývá vyšší než u samosběrů, protože je v ní započítán i samotný sběr.
Třeba pro farmu Polák v Lochenicích na Královéhradecku jde o velmi důležitou, i když ne nadpoloviční část příjmů, která v posledních letech roste.
Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka je průměr u sadařů kolem dvaceti procent a je rok od roku vyšší. Existují ale i ovocnáři, kteří z prodeje ze dvora nebo v samosběrech prodají produkci úplně celou.
Zákazníci se o nabídkách dozvídají především přes internet. „V Královéhradeckém kraji máme specializovaný portál, který se jmenuje ‚Srdce kraje‘. Tam jsou registrovaní nejenom zemědělci, ale také potravináři, kteří se zabývají menší výrobou,“ říká Jiří Černý z Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje.
„Pak je to například portál, který provozuje Zemědělský svaz České republiky, který se jmenuje ‚Najdi svého zemědělce‘. Tam se dá vyfiltrovat lokalita i typ produktu,“ doplňuje Černý.