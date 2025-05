Na kterou střední školu se dostali, zjistí žáci ve čtvrtek. Odvolání proti nepřijetí už není možné

Už ve čtvrtek ráno budou v elektronickém systému DiPSy zveřejněny výsledky přijímacího řízení na střední školy. Zbylé volné kapacity systém zveřejní v pondělí, do úterý 20. se o místa mohou žáci a žačky dodatečně hlásit. Odvolání proti nepřijetí už podle ředitelky Cermatu Barbory Rosůlkové není možné. Praha 0:10 15. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Odvolání na to, že někdo nebyl přijat a že je pod čarou, už není možné. Pokud by někdo měl vážné pochyby o tom, zda nějaká otázka byla vyhodnocena správně, primárně doporučuji, aby se podívali do klíčů správných řešení,“ říká Rosůlková.

Devatenáctého budou v DiPSy zveřejněny všechny školy a obory, kde jsou ještě volné kapacity. Do 20. je potom potřeba přihlášky podat, říká Barbora Rosůlková, ředitelka Cermatu

Od pondělí do středy mohli zájemci o střední školy nebo víceletá gymnázia oficiálně nahlížet do spisu přijímacího řízení. Zjistit v něm mohli například to, kolik dítě získalo bodů. Ještě se ale nedozvěděli, zda se na školu dostalo, nebo ne. To bude jasné až ve čtvrtek.

Letos stejně jako loni si mohli podat až pět přihlášek, z toho až dvě do oborů s talentovou zkouškou a až tři do oborů bez ní.

Z tohoto spisu mohli lidé vyčíst jak počet bodů za dubnové přijímací zkoušky, tak třeba i body za prospěch nebo účast na olympiádách. Tyto informace slouží zejména ke kontrole přijímaček.

159 250 uchazečů

Jednotná přijímací zkouška se skládala z testu z češtiny a matematiky a žákům se ze dvou termínů zkoušky počítá lepší výsledek.

Přihlášku na střední školy včetně víceletých gymnázií a škol s výučním listem i bez něj si letos podalo zhruba 159 250 uchazečů. Loni se na všechny obory středních škol hlásilo 157 tisíc uchazečů.

Konkrétně přijímačky na čtyřleté maturitní obory a nástavby si letos vyzkoušelo asi o 4000 žáků více než loni, je jich kolem 98 130.

Na osmiletá gymnázia se v Česku z hlediska kapacity může dostat asi polovina přihlášených dětí, na šestiletá je to zhruba třetina. Zájem o osmiletá gymnázia je podobný jako loni, letos se hlásí asi 19 400 dětí. O šestiletá gymnázia se uchází asi 7100 žáků, meziročně zhruba o 650 méně.