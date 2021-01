V Praze začíná fungovat nábytková banka. Vybavení od dobrovolníků magistrát rozdá potřebným

Praha otevřela svou novou nábytkovou banku. Funguje na kraji Libuše, kam můžou lidé vozit starší, ale ještě funkční nábytek nebo spotřebiče. Magistrát je pak dá lidem, kteří si sami nemůžou dovolit koupit věci nové. Podle vedení banky se už začali ozývat dobrovolníci, kteří chtějí starý nábytek darovat. Praha 17:51 13. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V nábytkové bance je zatím hlavně kancelářské vybavení. | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas Region

V levé části skladu už to vypadá jako v prodejně s nábytkem – jsou tam teď hlavně kancelářské skříně nebo police. Nábytkové bance je věnovaly firmy, když se zbavovaly staršího vybavení svých kanceláří.

Vedle toho jsou ještě úplně nové postele i s matracemi, to je zase příspěvek jednoho obchodního řetězce. Takže nábytková banka už základní kapitál má. Podle vedení skladu se ale už teď ozývají první dárci a starší nábytek nabízejí.

Lidé mohou do Libuše dovézt v podstatě jakýkoliv starší nábytek a elektrospotřebiče. Některé kusy ale budou nejspíš žádanější, odhaduje ředitel nábytkové banky Tomáš Valenta.

„Říká se pořekadlo, že kdo má židli, ten bydlí. Takže židle, stoly a postele – to je hrozně nedostatkové zboží, lidé je moc nedávají. Určitě, když bude mít někdo doma starou postel, nebo klidně skříně...“ vyjmenovává pro Radiožurnál.

Důležité podle něj je, aby ale postele, skříně nebo stoly byly funkční. Můžou být starší, drobné závady zvládnou opravit čtyři zaměstnanci nábytkové banky. Stejná podmínka platí i pro spotřebiče.

Podpora bydlení

Magistrát pak nábytek dá například seniorům, rodičům samoživitelům, mladým lidem z ústavní péče, nebo zkrátka těm, co se musí rozhodovat, jestli raději dětem koupí novou postel, nebo zaplatí třeba školní obědy.

Takových lidí jsou jenom v metropoli tisíce. „Přes 20 tisíc lidí v Praze potřebuje podporu dávkou, přes tisíc lid žádá o magistrátní sociální byt. To jsou lidé, kteří mají velmi hluboko do kapsy a bez podpory častokrát bydlet prostě nemohou,“ objasňuje ředitel městského centra sociálních služeb Martin Šimáček.

Základní podmínkou pro to, aby lidé mohli nábytek dostat, je buď být v hmotné nouzi, nebo mít doporučení odboru sociálních věcí. Další informace najdou žadatelé na webových stránkách centra sociálních služeb.

Jak má postupovat případný dárce? Nejdřív musí do banky zavolat, vedení skladu ho poprosí, aby nábytek vyfotil, a potom se domluví na odvozu. Buď nábytek můžou lidé přivézt sami do Obrataňské ulice na rozhraní Libuše a Kunratic, nebo si pro něj zaměstnanci banky přijedou. „Dárce nemusí mít vůbec starost s tím, že by to musel někam tahat. Máme dva silné, statné chlapy a ti to klidně z pátého patra v pohodě odnesou do auta,“ popisuje ředitel Valenta.

Nábytková banka už dřív v Praze fungovala, v menším měřítku ji provozovala nezisková organizace R-mosty. Kapacita ale nestačila, proto se vedení hlavního města rozhodlo otevřít svou vlastní. Do budoucna by v bance mohl fungovat i další sociální podnik – magistrát chce na opravy nábytku najímat lidi, kteří mají problém si najít práci.